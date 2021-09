Creemos en la Alternativa, queremos un CAMBIO

jueves 30 de septiembre de 2021

Son muchas, muchísimas las voces del ámbito político nacional e internacional que estamos escuchando estos días alabar la política que está llevando a cabo nuestro presidente nacional Pablo Casado. No es de extrañar, ya que la sensatez, el sentido común y la defensa de ideas de corte liberal son rasgos definitorios que han asentado las bases de nuestra alternativa a Sánchez.



Y desde estas líneas y como presidente autonómico del PP de Castilla-La Mancha, me quiero unir a esas voces que claman por un gobierno liderado por Pablo Casado más pronto que tarde.



Es patente que la única alternativa sensata y cabal al desgobierno de Sánchez es la que ofrece el Partido Popular, y esa alternativa se va a visualizar durante esta semana, en los distintos paneles y grupos de trabajo que la convención está celebrando en diferentes lugares de nuestro país.



Los responsables políticos del Partido Popular en las autonomías estamos realmente expectantes porque sabemos que este fin de semana se va a construir la gran alternativa de esperanza para España. Todo el mundo quiere estar; todos queremos escuchar en primera persona el que será un discurso histórico de Pablo Casado en la Plaza de Toros de Valencia que, estoy seguro de que va a suponer un antes y un después en la política española y en la esperanza de todos los españoles.



Hablo en primera persona cuando digo que viajamos a Valencia con la seguridad de que el Partido Popular va a salir tremendamente reforzado de esta cita y que, desde el presidente Casado y el secretario General Teodoro García Egea, hasta el último afiliado, pasando por presidentes autonómicos, provinciales, locales, alcaldes, concejales y portavoces, tendremos una hoja de ruta marcada hasta las próximas citas electorales.



Es urgente que Pablo Casado llegue a la Moncloa, pero no lo es simplemente por el Partido Popular, lo es por España, lo es por nuestros paisanos, por los autónomos, empresarios, hosteleros, por nuestros mayores, por los jóvenes. Yo quiero para nuestros hijos una España gobernada por una persona sensata, moderada y que tiene el sentido común por bandera, y lo quiero ya.



Pienso que es un gran acierto la elección del eslogan de la convención, ‘Creemos’, porque define perfectamente el sentimiento del Partido Popular: creemos en España, creemos en los españoles, creemos en que una mejor situación económica es posible; creemos en el bienestar de las personas; creemos en que la política territorial no consiste en dar privilegios a quienes quieren romper nuestro país; creemos en la independencia de la justicia; y, sobre todo, creemos en la Libertad.



Por todo ello, el Partido Popular de Castilla-La Mancha va a estar en Valencia para participar en la Convención Nacional con la ilusión y la esperanza de que una política mejor es posible en nuestro país y en nuestra región. Estamos preparados para gobernar, desde el primero hasta el último, y, con la confianza de los españoles y los castellano manchegos, muy pronto lo haremos.



Paco Nuñez

Presidente PP-CLM