El PP de Azuqueca pide soluciones a los problemas de espacio que complican la gestión en el Ayuntamiento

martes 28 de septiembre de 2021 , 12:26h

El edificio de alberga la Casa Consistorial de Azuqueca se acabó de construir en el año 1975, cuando el municipio apenas contaba con una población de 6.000 habitantes, mientras que en la actualidad se han superado ya los 35.400 vecinos censados, una evolución que ha dejado claramente insuficientes y obsoletas las instalaciones municipales, en las que se hace muy complicado prestar un servicio acorde con las necesidades actuales.



Según apuntan desde el Grupo Popular, el importante incremento poblacional también ha supuesto la multiplicación de las gestiones en las dependencias municipales, que no disponen de espacio físico suficiente, ni para atender a los ciudadanos ni para que los empleados pueden realizar su trabajo en unas condiciones adecuadas.



Para intentar acabar con esa situación, el PP defenderá en el próximo Pleno una moción en la que se pide la búsqueda de soluciones para ampliar el Ayuntamiento y evitar la dispersión de sus servicios, creen que hay opciones que deben ser analizadas por los técnicos.



La portavoz de los populares, Aure Hormaechea, critica la falta de respuestas por parte del Gobierno municipal y explica que la situación de precariedad ha obligado a buscar espacios en distintos emplazamientos de la localidad para ubicar servicios esenciales como Secretaría, Intervención, Recaudación o Urbanismo, teniendo que pagar por algunos de ellos un elevado alquiler mensual y obligando a los ciudadanos a hacer un “auténtico peregrinaje” por Azuqueca cuando tienen que hacer gestiones con el Ayuntamiento.



“Hace ya tiempo que ese edificio se quedó pequeño y obsoleto, resultando incómodo para trabajadores y ciudadanos, y sin espacios adecuados ni suficientes”, asegura Hormaechea, apuntando que las pequeñas reformas que se han realizado “no han sido suficientes para lograr los estándares de aislamiento térmico y ahorro y eficiencia energética exigida en la actualidad, muy diferente a los que regían cuando se proyectó el Ayuntamiento, hace casi medio siglo. Y esto es más sangrante cuando se exige a empresas y particulares el estricto cumplimiento de la normativa vigente cuando solicitan una licencia de obras, y sin embargo no se predica con el ejemplo en lo que se refiere a inversiones, mantenimiento y gestión energética de la propia Casa Consistorial”.



La portavoz del PP explica que la atención al público se realiza en un espacio limitado, por lo que queda excluida la privacidad de datos de los vecinos; por otro lado, sólo se dispone de un pequeña repisa donde escribir y cumplimentar los documentos, firmar, tramitar solicitudes y/o quejas; tampoco es adecuada la minúscula zona de espera, con apenas tres asientos en un pasillo y un problema de malos olores que sufren a diario trabajadores y vecinos.



Ante esta situación, que se viene arrastrando desde hace ya muchos años, los concejales del Grupo Popular consideran imprescindible la adopción de medidas que permitan dotar a Azuqueca de un Ayuntamiento que permita a sus empleados trabajar en unas condiciones adecuadas para prestar el mejor servicio al ciudadano.



“El Gobierno de José Luis Blanco piensa gastarse un millón y medio en construir un edificio faraónico como ‘La Caja’ para mayor gloria de su alcalde, pero no piensa en facilitar el día a día de los azudenses y de los empleados municipales, dotándoles de un espacio digno y adecuado para trabajar y atender al ciudadano”, lamentan desde el Grupo Popular.