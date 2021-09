Rubén de la Barrera: “Este es el equipo que queremos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 26 de septiembre de 2021 , 20:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha valorado la victoria de su equipo en sala de prensa. El gallego ha declarado ante los medios que “hoy hemos hecho un gran partido”. “Hemos generado muchas ocasiones, nos hemos mostrado seguros y fiables y no hemos encajado gol. Este es el equipo que queremos. La actitud, compromiso y personalidad del equipo es con lo que me quedo”.



El míster ha explicado que “con un resultado positivo parece que todo va muy bien, pero también hay cosas que mejorar igualmente”. “En Villarreal, en cambio, no nos salieron las cosas y parecía un desastre, pero el de hoy tiene que ser el peor partido hasta el final de temporada. Hay que ser mejor cada jornada. También agradezco a la afición el apoyo de hoy porque ha estado de diez”.



De la Barrera ha continuado con su exposición añadiendo que “buscábamos profundidad e incomodarles arriba”. “El partido ha sido muy bueno por parte de todos. Desde el primero hasta el último han hecho un gran partido y tendría que hablar de todos uno por uno”.



Por último, ha aseverado que “yo en mi equipo tengo mucha confianza porque lo conozco y sé cómo entrena”. “No es algo que diga solo hoy, sino siempre. Estamos en una Liga igualada y fuera de casa tenemos que empezar a puntuar, pero repito que confío mucho en mi equipo y sé que tiene mucha capacidad de mejora”.