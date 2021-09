Las casas de apuestas deportivas online: un desarrollo vinculado a las tendencias de punta

miércoles 22 de septiembre de 2021 , 12:09h

Estrechamente enlazados, los deportes y las apuestas tienen muchos siglos de historia. Ingresar a casasapuestasdeportivas.es permite conocer las alternativas en materia de apuestas deportivas online, las mejores casas y sus características. Un ranking de los mejores sitios es una forma óptima e inteligente de jugar y apostar en estos tiempos, signados por lo digital y el progreso.

El deporte que puntea la mayoría de las apuestas es el fútbol. Todos sabemos el estremecimiento que produce un campeonato de fútbol en todo el planeta, ni que hablar de un mundial, son eventos que paralizan al mundo. No es de extrañar, el deporte rey se ha deslizado en el favoritismo de todos los rincones de la Tierra.

La pasión española por el fútbol

En España el fútbol es una pasión que se vive con toda intensidad. Está inscrito en la vida de los españoles por generaciones, forma parte de su cotidianidad, de su memoria, de sus tertulias y polémicas. Hay clubes de fútbol en todas las localidades, intercambios deportivos frecuentes, campeonatos por doquier.

Nuestro fútbol se ha convertido en un meta deporte de magnitudes internacionales. La rivalidad Real Madrid-Barça ha trascendido con tal alcance que, en países recónditos hay hinchas entusiastas que siguen al detalle cada partido. Millones de espectadores separados por miles de kilómetros, gritan con frenesí GOOOOOOL cuando su equipo dilecto anota. Es algo inmenso, fabuloso, glorioso.

El impacto económico es también descomunal. Las ganancias que han producido a lo largo de los años y el impulso que han dado a diversos nichos económicos es muy significativo. Se considera que juntos, generan movimientos financieros superiores a los mil quinientos millones de euros cada año, superando el PIB de varios países. Su impacto mundial es realmente espectacular.

El fútbol activa montos incalculables en apuestas

Un fenómeno colectivo que activa el fútbol son las apuestas. No solo aquí, sino en el mundo entero. Es un monto incalculable. Tendríamos que considerar desde las apuestas cercanas e informales, realizadas por grupos de amigos, familiares, como las espontáneas que surgen en el calor de un partido, hasta las mega apuestas movidas por grandes riquezas, pasando por las casas de apuestas físicas y online. Es una red inconmensurable e imposible de codificar.

Es natural que ello suceda, las apuestas son una forma en que los hinchas también se conectan al juego. Es una forma de participar, de formar parte de esos grandes eventos. Además, a pesar de las preferencias, el fútbol genera identidad, afiliación y contribuye a la distención de los conflictos humanos. Es un momento de esparcimiento, en el que la apuesta contribuye a darle más emoción y vitalidad. Es una realidad innegable, civilizaciones tras civilizaciones, distantes en el tiempo, en cultura, en progreso y en geografía, han apostado. Donde hay competencia hay apuesta, culturas milenarias lo demuestran.

Es parte del carácter humano, a pesar de las múltiples prohibiciones que se han interpuesto, las apuestas se han mantenido vivas, ocultas y transgresoras o protegidas por grupos poderosos. Apostar pareciera instintivo, es parte de la cotidianidad, cualquier evento que sucederá a futuro es factible de una apuesta. Por ello es necesario que nuestra civilización encuentre un punto de equilibrio, observar a profundidad cuales son las medidas necesarias para no constreñir el libre albedrío en el ámbito de las apuestas.

Las casas de apuestas online simbolizan los grandes avances

En la medida que las civilizaciones avanzan, desarrollan mecanismos más efectivos de atención. Se trata de encauzar las apuestas hacia su manejo como entretenimiento, de manera tal que supere la condición de adicción que afecta a un bajo porcentaje de personas y que implica un problema de salud mental. Es beneficioso y humanitario un sistema de regulación de los juegos de azar que incluya compromisos de responsabilidad social y una atención sanitaria al juego problemático, que combine la prevención y la asistencia psicológica, porque las prohibiciones jamás han dado resultados.

Las casas de apuestas deportivas tienden a auspiciar y patrocinar clubes, campeonatos, transmisiones televisivas y diversas actividades conectadas al mundo deportivo. Muchos deportistas dependen de estos auspicios y grandes figuras no habrían podido surgir sin estas contribuciones. Obviamente no es una medida puramente altruista, hay un interés por la publicidad. Estas formas de negocios son parte de la dinámica económica. Las finanzas no se rigen por la filantropía, aunque exista un componente de responsabilidad social.

Las casas de apuestas son generadoras de riquezas, alcanzan el 0,9 % del PIB español y constituyen una importante fuente de recursos para el Estado por vía de impuestos al juego. Las mejores casas de apuestas online ofrecen altos niveles de seguridad a los usuarios, además de una diversidad de alternativas de apuestas que en las páginas web comparativas explican con lujos de detalles. El entretenimiento y emoción de la apuesta online se enlaza con los grandes desarrollos tecnológicos.