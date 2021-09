SUMA Y SIGUE : El precio de la bombona de butano sube hasta los 16,12 euros, un 4,88% más

lunes 20 de septiembre de 2021

Tras la luz y el gas natural, ahora es el precio de la bombona de butano lo que repunta. Subirá hasta los 16,12 euros, un 4,88% más respecto a su precio máximo anterior. Este encarecimiento se explica por el importante ascenso de las cotizaciones de la materia prima (+19,86%).



No obstante, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el incremento en el precio máximo se ha visto atenuado gracias al límite de variación superior del 5%. De no haber existido este mecanismo de atenuación, el precio sin impuestos de la botella se habría incrementado hasta un 7,16%.



El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimensualmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo a la metodología establecida por la normativa vigente.



La revisión bimensual del precio se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.



El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.



Actualmente, se consumen 68 millones de envases de GLP de distintas capacidades, de los cuales 53 millones se encuentran sujetos al precio máximo regulado (el 78%). Se trata de un combustible cuyo consumo se encuentra en retroceso: desde 2009 a 2018 el consumo total de GLP envasado ha descendido un 20%.