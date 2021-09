De la Barrera: “Regalar lo que hemos regalado te hipoteca el partido”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 19 de septiembre de 2021 , 20:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El míster ha asegurado no estar preocupado por la imagen que haya podido ofrecer el equipo. “Para nada. Nosotros hemos tenido a los jugadores y el balón donde queríamos, pero entiendo que se hable de la imagen y del equipo cuando hay un resultado tan abultado”. “Lo que ha sucedido es que hemos tenido un primer gol que podría haber evitado claramente, al igual que la acción del segundo, y ya lo estamos viendo en esta categoría y más fuera de casa, que a la mínima ventaja que le otorgues a los rivales huelen la sangre y van a buscarla”. Cuestionado por Javi Jiménez, que se ha retirado con molestias, el gallego ha explicado que han sido “fruto del esfuerzo y de volver a quedarnos con 10 una jornada más”. “Espero que para el próximo partido esté disponible”.



El entrenador, siguiendo con el análisis del encuentro, ha admitido que hay que “estudiar bien por qué llegan los goles”. “Que el rival me desequilibre o haya fugas o te cueste pararlos porque son mejores que tú en un partido en concreto, pues bueno, toca en ese momento tragar, pero me fastidia el hecho de analizar cómo nos marcan esos goles que, al final, son goles que nos marcamos nosotros”.



De la Barrera también ha puntualizado que tal y como había empezado el partido era difícil creer “que acabaría de esta manera”. “Si hacemos el análisis desde el resultado todo lo que diga suena a chiste. Hoy hemos estado mejor que en Baleares pero tres errores puntuales te castigan de esta manera”.



Por último se ha referido a Enzo Boyomo, que ha disfrutado de sus primeros minutos oficiales. “Yo como entrenador tengo que tenerlos a todos listos”. “Todo el mundo debe estar por la causa y hoy con un buen equipo, y con diez, pues lo normal es que también se haya visto expuesto. Insisto en que hemos hecho muchas cosas bien, pero debemos ser conscientes de que no se puede regalar nada”, ha concluido.