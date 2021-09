Castilla-La Mancha dedicó un 8,65% menos en el gasto social por habitante,una de las regiones que aún mantienen su gasto por habitante inferior al que tenía en 2009

jueves 16 de septiembre de 2021

Castilla-La Mancha dedicó un 8,65% menos en el gasto social por habitante, 218,87 euros menos, situándose como una de las regiones que aún mantienen su gasto por habitante inferior al que tenía en 2009, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre el gasto social autonómico.



Todas las comunidades autónomas excepto La Rioja, Cantabria, Galicia, Castilla y León y Aragón, redujeron el porcentaje de gasto dedicado a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) durante el año 2020, en medio de la pandemia de la Covid-19, con respecto al año anterior.



El estudio, presentado este jueves, indica que en 2020, el porcentaje del presupuesto destinado a los servicios esenciales disminuyó un 2% con respecto a 2019. Si bien, revela que, en cifras absolutas, la inversión en políticas sociales creció el 4,81% respecto al año anterior, "solo" un 1,35% más que la media de incremento en los últimos cinco años.



En concreto, el documento señala que el incremento que registraron en 2020 las políticas sociales gestionadas por las comunidades autónomas, con respecto al año anterior, fue de 5.681 millones de euros.



El mayor aumento del gasto en 2020 correspondió a educación (2.535,6 millones de euros, un 6,03% más), seguido de Servicios Sociales (610 millones de euros, un 4,35% más) y de Sanidad (2.573,3 millones de euros, un 4,12% más).



Para los autores del informe resulta "paradójico" que en plena pandemia, el gasto en Sanidad ocupe el último lugar, aunque precisan que el presupuesto es definitivo (no liquidado) y que precisamente es en Sanidad donde se producen con más frecuencia las desviaciones presupuestarias.



Datos por comunidades

Atendiendo a los territorios, el estudio pone en evidencia que existen "grandes diferencias" en el gasto por habitante en políticas sociales en unas y otras comunidades, oscilando entre los 2.204 euros de la Comunidad de Madrid y los 3.456 euros de Navarra o los 3.415 del País Vasco.



Entre las comunidades de Régimen Común, destaca Extremadura, con 3.129 euros, Asturias (3.069 euros) y Cantabria (2.994 euros). Madrid, con 2.204 euros y Cataluña, con 2.426 euros, se encuentran a la cola del gasto social por habitante, un 17,5% inferior a la media de España, 1.300 euros menos que Navarra y casi 800 euros menos que la primera comunidad de régimen común con mayor inversión social, que es Extremadura.



La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales explica que la ausencia de presupuestos generales del Estado hasta el año 2020 "ha lastrado la recuperación en el gasto social" y añade que "la complejidad burocrática también está lastrando la efectiva recuperación, a consecuencia de la cual todavía no se observan los efectos del nuevo presupuesto estatal de 2021 ni el aumento de fondos específicos vinculados a la gestión de la crisis social y sanitaria por el COVID19".



Con respecto a 2009, año que marcó el inicio de los recortes para las arcas autonómicas, el informe señala que el gasto social por habitante en 2020 en el conjunto de comunidades fue de 2.590,32 euros, "solo" 54,98 euros más que en 2009 y 28,74 euros menos que en 2019.



No obstante, precisa que, desde 2010, el porcentaje que representa el gasto en políticas sociales sobre el total de los presupuestos autonómicos marca "una clara tendencia descendente", solo rota en los años 2015 y 2016. En 2010 representaban el 67,4% del presupuesto autonómico, mientras que 11 años después este porcentaje ha caído 9 puntos y representa el 58,4%.



Por comunidades autónomas, el documento pone de manifiesto que 14 autonomías han superado en 2020 el gasto social por habitante que tenían en 2009, encabezadas por Asturias (con 451,11 euros más) y Navarra (430,43 euros más).



En sentido contrario, Canarias, con 8,39 euros menos, Castilla-La Mancha, con 218,87 euros menos, y Cataluña, con 307,69 euros menos, son las tres comunidades que aún mantienen su gasto por habitante inferior al que tenían en 2009.



Por su parte, Baleares es la comunidad que registra un mayor incremento porcentual de su gasto social, con un incremento del 25,29%. Mientras, las autonomías que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en esta última década, a pesar de la recuperación, son Cataluña (con un descenso del 8,85%) y Castilla-La Mancha (con una caída del 8,65%).