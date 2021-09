La crónica de Abelardo : Brihuega casi abandonada del transporte, pero...con sabor a espliego

miércoles 15 de septiembre de 2021

En los últimos días está apareciendo en la prensa de papel y en online la noticia de la supresión de trenes y autobuses en las zonas de Sigüenza y Molina de Aragón, sin embargo no se dice nada ni se comenta de la supresión de autobuses en la zona de Brihuega y Cifuentes.



Hace muchos años había en Brihuega una empresa de transportes de viajeros por carretera conocida como “FLORA VILLA” la cual rezaba así, Madrid, Guadalajara, Trillo, Zaorejas en tránsito, había un horario de Brihuega-Guadalajara-Madrid, (ya venía el bus de Trillo y Zaorejas) a las 9 h. am que cubría el viaje hasta Madrid, la vuelta era desde Guadalajara a las 16 h. pm, el bus que llegaba a Madrid volvía a las 9 h. am del día siguiente, así durante muchos años. Paso el tiempo y ampliaron los horarios, en la época de verano salía de Madrid un Bus los sábados a las 15 h, y de Brihuega los lunes a las 7 h., para llegar a trabajar a Madrid, como los tiempos avanzan, las carreteras se llenan de automóviles, hubo un momento que se llegaba tarde, suprimieron ese autobús de las 7 h de los lunes y habilitaron otro el domingo a las 10 de la noche, con lo cual todo arreglado y la gente tan contenta.



Los tiempos avanzan y FLORA VILLA también y amplían los horarios, a demás de los horarios de ida que siguen igual, ponen uno de vuelta a las 13,30 h desde Guadalajara, con lo cual los viajeros que han ido por la mañana y han terminado de hacer sus cosas vuelven a comer a sus domicilios, pasa el tiempo y nuevos cambios o ampliación de horarios, nuevo autobús a las 19 h, también el bus que llegaba a Madrid a media mañana, vuelve a las 18 h., y enlaza con el de las 19 h. de Guadalajara, hasta que FLORA VILLA desaparece siendo sustituida por SAMAR.



Aquí, sí que hay una revolución de horarios, desde las 7,30 h am, autobús escolar, a las 9 h. am., 11 h. am, a las 15,15 h pm., y 17 h, pm ida a Guadalajara diario, vuelta a Brihuega 9,45 h, 13,30 h, 15, h y 19,h., también hay autobuses sábados y domingos, cambian los horarios en verano. Pero desde que fuimos confinados todo desapareció claro está, pero al ser desconfinados, solo hay un autobús desde Brihuega a Guadalajara a las 8,45 h, siendo la vuelta a las 13 h., de lunes a viernes, por lo cual a Brihuega no puede venir nadie los fines los fines de semana, ni marchar a Guadalajara y, tampoco puedes venir por la tarde en día de diario, habiendo algún día que ni siquiera ha prestado este servicio. O sea que casi, casi permanecemos confinados y aislados.



Hace unos días el Ayuntamiento de Brihuega ha sacado una nota que dice que está muy descontento con el Servicio de Transportes, estando trabajando para dar una solución a los vecinos, está tratando de recopilar la mayor cantidad de denuncias posibles en la Oficina de Consumo para poder actuar en consecuencia ante el incumplimiento de SAMAR y, hacerlo saber al Ministerio de Fomento Movilidad y Agencia Urbana, dado que es el competente, puesto que es una línea que cubre o circula por dos comunidades, los vecinos y usuarios de SAMAR se encuentran desesperados porque no pueden hacer sus gestiones en Guadalajara, o dejarlas a medio hacer, ni acudir a sus consultas hospitalarias en la Capital. Pero en las mismas circunstancias están las poblaciones de Trillo, Cifuentes, Trijueque, y Torija, además de otros muchos pueblos por donde transcurre la línea.



Ante todo esto alega SAMAR, que la subvención económica que recibe del Estado no es suficiente. Desconocemos si es o no cierto, pero así con estas mermas no es raro que España se quede vaciada ante el abandono que se encuentran los pueblos. Difícil lo tienen las autoridades de Sigüenza, Molina, Cifuentes, Brihuega y otros. Ya decían que cuando saliéramos del Coronavirus, nada iba a ser igual, ni parecido, y todavía no hemos salido.