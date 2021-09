CONTIGO propone un plan de recuperación de plazas de aparcamiento para Albacete

martes 14 de septiembre de 2021 , 11:57h

Pedro Soriano, presidente de CONTIGO Somos Democracia Albacete, ha criticado a la Concejalía de Movilidad porque “la supresión de aparcamientos ha aumentado en la ciudad desde que empezó una más que cuestionable peatonalización del centro”.



“Son muchos los albaceteños afectados por la eliminación de plazas de aparcamiento en la ciudad y por el estrechamiento de vías principales, reorganizadas, para dar cabida a calles peatonales. Esta situación perjudicará la movilidad y el acceso a nuestro comercio local de proximidad. Supondrá la muerte y ruina de un centro donde autónomos y pequeñas empresas están resignados ante un futuro incierto y sin esperanza”, ha asegurado Soriano.



CONTIGO Albacete ha propuesto una marcha atrás de la peatonalización del centro y un nuevo plan de configuración de aparcamientos que permita cambiar el estacionamiento de vehículos y aprovechar así de una forma más eficiente el espacio urbano.



“Las calles Tesifonte Gallego, Marqués de Molins, Gaona y Rosario, así como el Paseo de la Libertad y la Plaza Altozano son las más afectadas por la irresponsable peatonalización del centro de Albacete y sus arterias. Genera caos circulatorio y un déficit de plazas de aparcamiento sin alternativas para los residentes de estas vías y adyacentes, que pagan religiosamente sus impuestos de circulación y que el alcalde Emilio Sáez utiliza para sus caprichos y lujos como el de cambiar por completo el despacho de Alcaldía”, ha asegurado Soriano.



Peatonalización sin alternativa vecinal



El presidente de CONTIGO Albacete ha expuesto que “no se puede plantear un Plan de Peatonalización sin tener en cuenta una alternativa a las familias residentes y no residentes, negocios, repartidores y turistas que usan diariamente sus vehículos para desplazarse por la ciudad”.



“Hacer un plan de peatonalización – ha continuado - no debe suponer un castigo a los que necesitan usar el coche, por lo que el Ayuntamiento tiene que esforzarse en encontrar esas vías de equilibrio para que los ciudadanos puedan libremente elegir qué tipo de movilidad prefieren”.



Soriano también ha indicado que “los albaceteños que se desplazan en bicicleta tampoco están contentos con este modelo que desde el Ayuntamiento se está implantando con segmentos inconexos y peligrosos de carril bici que además no unen ningún punto ni facilitan el desplazamiento ni al centro, ni a zonas industriales ni deportivas, ni a los barrios. Los carriles bici deben responder a otro modelo de movilidad que no sea el modal o el ideológico”.