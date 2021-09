Inaugurada la exposición 'Paisajes urbanos' en la Demarcación de Guadalajara del COACM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 11 de septiembre de 2021 , 11:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En el acto oficial denominado 'inicio de curso' en el que se impuso la insignia a los nuevos colegiados y a aquellos que cumplen sus primeros 25 años en la institución. La exposición es obra del pintor hiperrealista Agustín González Salvador, e incluye 28 cuadros. Se puede visitar en la Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de CLM en Guadalajara desde hoy, jueves, 9 de septiembre, hasta el 15 de octubre, de lunes a viernes de 09 a 14 horas en la sede de la demarcación guadalajareña del COACM.



Guadalajara. 10 de septiembre de 2021. Esta semana se ha inaugurado, en la demarcación de Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, la exposición 'Paisajes Urbanos', obra del pintor hiperrealista Agustín González Salvador, en un acto al que se denominó 'comienzo de curso 2021-2022', puesto que en él se impuso la insignia a los nuevos colegiados y a aquellos que cumplen sus primeros 25 años en la institución.



La exposición se puede admirar en la doble planta de la galería de la demarcación, desde el día 9 de septiembre y hasta el 15 de octubre próximo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en la galería de arte de la sede, en la calle Teniente Figueroa, 14 de Guadalajara.



La integran veintiocho obras que plasman el urbanismo característico de pueblos de la provincia de Guadalajara, pero también de Madrid o Toledo. Rincones de Sigüenza, Atienza, Pelegrina o Cendejas de Enmedio, que han sido expuestos recientemente en Madrid, se pueden admirar ahora en el recorrido de la exposición junto a obras maravillosas que recrean algunas de las calles más conocidas de la capital de España, y de Castilla-La Mancha. Todos los cuadros han sido realizados al óleo, en soporte de lienzo en bastidor o en madera de DM preparada.



Javier Herce, presidente de la demarcación de Guadalajara del COACM, que se encargó de presentar el acto, se refería en la inauguración a que “la obra de Agustín habla por sí misma” y a que “representa perfectamente los valores de la Arquitectura”.



Por su parte la guadalajareña Elena Guijarro, decana del COACM, dio las gracias a la demarcación de Guadalajara por el impulso que da siempre a las actividades culturales para, con ellas, acercar la Arquitectura a la ciudadanía. Optimista, se refirió a que este inicio de curso, “nos recuerda ya a las inauguraciones de años anteriores, que presentimos cerca”. Por último, la decana tuvo palabras de elogio para la obra del pintor. “Es impresionante. Estamos muy orgullosos de que Agustín haya elegido la sede del COACM en Guadalajara para llevar a cabo su primera exposición en la provincia que le vio nacer”, terminó.



El autor, con gran naturalidad, dibujó en unas pocas y precisas pinceladas, su trayectoria artística, no sin antes dar las gracias a su esposa “que soporta las infinitas horas de soledad que necesito para pintar, apoyándome en mi trabajo” y a su primo Benito Mateo, quien “con doce años me metió en el cuerpo el gusanillo del óleo y de los lienzos, que todavía conservo”.



Natural de Cendejas de la Torre, un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara, desde muy pequeño sintió la necesidad de “dibujar y dibujar”. Agustín estudió bachillerato en Sigüenza, donde “tuve una profesora de dibujo que me inculcó su afición”. Ya en Madrid, estudió Dibujo Técnico.



Pese a la enorme calidad de su obra, la de pintor no ha sido la profesión principal de González Salvador. Es ahora cuando se dedica en cuerpo y alma al arte, aunque se haya pasado la vida entre óleos. Su perfección hiperrealista le ha llevado a mostrar sus cuadros en exposiciones, galerías y certámenes de muy diferente índole y localización. “Expongo habitualmente en Madrid, en Zúcaro y Herráiz, he expuesto en muestras colectivas en galerías por toda España, como Barcelona, Lleida, Tarragona, Segovia, Plasencia, Toledo o Málaga, además de Madrid”, contó.



González aprovechó su conocimiento de la realidad artística en muchos lugares del país para solicitar, aprovechando la presencia de autoridades, que “Guadalajara, que ya cuenta con un concurso de pintura rápida, impulse un gran certamen de pintura seca, a imagen y semejanza del gran trabajo que se lleva a cabo en otras provincias como Ciudad Real”.



El pintor tuvo, por último, palabras de agradecimiento para Herce. “Cuando me propuso exponer aquí, estaba inmerso en una exposición en Madrid, y aunque entonces no pudo ser, no podía dejar pasar la oportunidad de mostrar mi obra en la provincia que me vio nacer. Me encantaron las instalaciones y el trato, desde el primer momento”, señaló.



En la presentación estuvo presente Eusebio Robles, delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara. “Esta es una fecha que siempre teníamos en el calendario. La inauguración de estas exposiciones de ferias son un clásico dentro de la agenda cultural de la ciudad, y resulta maravilloso poderlas ir recuperando, aunque todavía no pueda ser como antes”, señaló. Robles dio, asimismo, la enhorabuena a los nuevos arquitectos colegiados y a los que llevan 25 años “ejerciendo este arte de cambiar los espacios que es la Arquitectura”. Por último, el delegado tuvo unas palabras de elogio para la obra de Agustín González, para la demarcación guadalajareña del COACM, y para el trabajo cultural del Ayuntamiento. “Muchas gracias por esta exposición. Todos tenemos la necesidad de normalizar la vida social y cultural de la ciudad, como está haciendo también el Ayuntamiento de Guadalajara, para sustituir a las ferias”.



El concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, Rafael Pérez Borda, coincidió con Robles a la hora de mostrar la gran satisfacción que produce retomar paulatinamente la agenda cultural. “Abogamos por un espacio importante para la cultura, algo para lo que apoyos como el del COACM y su actividad son bienvenidos. A partir de ahora podremos colaborar de una manera mucho más activa. En el Ayuntamiento siempre hemos tenido muy presente la Arquitectura, el arte del espacio y de la luz, y de tener en cuenta al ser humano que va a disfrutar de él, y por lo tanto, apoyamos la puesta en valor del casco histórico, recuperar y colmatar todos estos solares en el casco histórico”, terminó.



Finalmente, y como correspondía al 'comienzo de curso 2021-2022', recibieron su insignia de plata como como nuevos colegiados los arquitectos Pilar Díaz Vázquez y Ricardo Fernández Muñoz. Asimismo, otros siete arquitectos más recibieron la insignia de oro por haber llegado a sus primeros 25 años como colegiados. Fueron Enrique de Juan Elgueta, José Duce Vaquero, Santiago Escudier Grande, José Carlos Santiago Ramos, Rafael Casas Mayoral y Jesús Elvira González.