Freijo desmonta "las MENTIRAS del gobierno de Rojo sobre las supuestas escuelas municipales deportivas de Guadalajara"

jueves 09 de septiembre de 2021 , 20:31h

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara Eladio Freijo ha desmontado una nueva mentira del gobierno de Alberto Rojo en relación a la “supuesta recuperación de las escuelas municipales deportivas” que anunciaron en el pasado pleno. Freijo ha explicado que lo que han recuperado son los convenios con los clubes deportivos de la ciudad “que no es ni más ni menos que lo que veníamos reclamando desde el Grupo Popular desde hace dos años y lo mismo a lo que PSOE y Ciudadanos se oponían y criticaban cuando estaban en la oposición”.



El concejal del Grupo Popular ha afirmado que “no tiene sentido que vendan como “escuelas municipales” la firma de convenios porque si fuera como ellos dicen “cuando llegue una inspección de trabajo si tiene algo que decir, ¿se va a hacer responsable el Ayuntamiento de ello o van a ser trabajadores del Ayuntamiento de manera indirecta?”, ha preguntado Freijo a la concejala Lucía de Luz que es quien lo anunció en el Pleno del viernes.



“Pretenden engañar a la gente y lo que deberían hacer es dejar a los clubes que funcionen con autonomía y según sus necesidades, porque además no es lo mismo un club de fútbol que otro de gimnasia rítmica”, ha dicho Freijo en relación a la instauración de un precio único para todos.



Desde el Grupo Popular, no obstante, advierten de que esta recuperación vendida como “escuelas municipales” lo que pretende es “tener un control dictatorial sobre los clubes” porque “es buena la aportación que hacen al mes para las familias, pero lo que no es bueno es el control que pretenden con ello con la intención de decidir lo que tienen que cobrar, la ropa que tienen que comprar, dónde la tienen que comprar o ‘revisar’ hasta las cartas que envían a los padres”.



Freijo ha defendido que “en 2007 había 2.000 niños que practicaban deporte en Guadalajara, de los cuales 1.000 lo hacían en el Club Deportivo Guadalajara; mientras que en 2019 cuando dejamos de gobernar había cerca de 7.000 niños subvencionados a través de los convenios”. “Eran unos 600.000 euros los que invertíamos en clubes y actividades, además de los acontecimientos deportivos de los que se les hacía partícipes”, ha añadido.



Eladio Freijo ha puesto en valor el trabajo del técnico municipal del Patronato de Deportes que cuando gobernaba el PP realizó “una labor magnífica” para la firma de convenios y ayudas a los clubes de nuestra ciudad; y también de todos los clubes deportivos.



Para finalizar ha pedido al gobierno municipal “que deje de engañar” y apueste verdaderamente por el deporte “que han tenido desatendido durante dos años que han estado sobreviviendo como han podido”.