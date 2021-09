La Diputación renueva 470 metros de tuberías de agua en Fuentenovilla

miércoles 08 de septiembre de 2021 , 12:05h

La Diputación de Guadalajara ha ejecutado la renovación de casi medio kilómetro de tuberías de abastecimiento de agua en el municipio de Fuentenovilla, dentro del Plan Provincial de Obras Hidráulicas del año 2020. La Diputación ha invertido en esta renovación parcial de la red de agua potable de Fuentenovilla un total de 30.371 €.



El presidente de la Diputación, José Luis Vega, junto al vicepresidente cuarto y diputado de Infraestructuras y Centros Comarcales, David Pardo, ha visitado Fuentenovilla, donde en compañía de su alcaldesa, Montserrat Rivas, y miembros de la Corporación Local, han comprobado el resultado de la inversión, que también ha supuesto un cambio del trazado de la red de abastecimiento de agua.



La obra ha consistido en la sustitución de 470 metros de las antiguas tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones de PVC, de 125 mm de diámetro, desde el depósito del municipio, la instalación de cinco válvulas de corte, cinco pozos, una boca de riego y once piezas especiales de fundición.



José Luis Vega ha destacado que con esta obra “mejora el abastecimiento de agua al municipio de Fuentenovilla, con mejor caudal y mejor presión” y ha agradecido a la alcaldesa, Montserrat Rivas, “el trabajo que realiza por los vecinos de Fuentenovilla”, al igual que “agradezco a todos los alcaldes y las corporaciones locales no solo su trabajo ingente por mejorar los servicios en sus municipios, sino también el que han debido realizar en este año tan delicado de la pandemia”.



Por su parte, Montserrat Rivas ha expresado su “agradecimiento a la Diputación por incluirnos en los Planes Provinciales de Obras Hidráulicas, y al presidente José Luis Vega y al diputado David Pardo, porque han estado pendientes de la obra en todo momento”.



Sobre la actuación realizada por la Diputación ha destacado que “es una obra que parece que no se ve, pero que es muy importante para los vecinos, porque vamos a mejorar en calidad de abastecimiento y también las averías van a ser menores gracias al nuevo trazado que se ha hecho y que ahora va por terreno público”.