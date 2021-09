Guarinos afirma que Bellido es una “marioneta” en manos de Page y el que más ha “limitado y prohibido” en sede parlamentaria

lunes 06 de septiembre de 2021

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ha afirmado hoy que Pablo Bellido se ha convertido en una “marioneta” en manos de Page y en el presidente del Parlamento Autonómico que “más ha limitado y prohibido” el control y la palabra en sede parlamentaria.



Así se ha pronunciado Guarinos en rueda de prensa, donde ha denunciado que Bellido se ha “cargado” el principio de separación de poderes y se ha puesto al servicio de Page y del Gobierno regional convirtiéndose en “un miembro más del Gobierno”.



En este sentido, ha lamentado que Bellido, “el escudero de Page”, se haya propuesto “silenciar” a los grupos parlamentarios para que su jefe esté tranquilo en el Palacio de Fuensalida y no se hable en estas Cortes cuestiones “que le puedan incomodar”.



“Esto podrá ocurrir en los Cortijos en tiempos muy pasados, pero en las Cortes, que es la sede de la palabra y la Democracia, el PP no lo vamos a permitir”, ha indicado Guarinos.



De esta manera, ha recordado que se está intentando silenciar a la oposición desde el principio de la legislatura y que cada día se va restando un poco más “a la democracia” tratando de “amordazar y silenciar” a los grupos políticos.



Así mismo, ha recalcado que el PP-CLM no va a aceptar que le impongan “silencios” en el foro del debate y de la palabra que son las Cortes Regionales por “muchos titulares de prensa” que Bellido ofrezca en los medios de comunicación.



Guarinos se ha referido a la propuesta de Bellido sobre un acuerdo para que en sede parlamentaria no se “hable de determinadas cuestiones”, conocida a través de los medios de comunicación.



Por ello, Guarinos ha preguntado al presidente de las Cortes si el PP-CLM no va a poder hablar de todo aquello que afecte a Castilla-La Mancha como la PAC, el agua, la crisis de Afganistán o la subida histórica del precio de la luz, entre otras muchas cosas.



Así, ha preguntado por qué Page si puede hablar de asuntos nacionales y, sin embargo, a los diputados en las Cortes se nos está tratando de prohibir hacerlo.



Limitaciones y prohibiciones en las Cortes desde el inicio de la legislatura



Además de esto, Guarinos ha lamentado que, desde el inicio de la legislatura, el presidente de estas Cortes está “restando” democracia cada día “un poco más” e intentando silenciar a la oposición.



Así, ha explicado que estas Cortes se comenzó limitando las iniciativas que se pueden presentar en cada Pleno (máximo dos por grupo parlamentario). Aprovechando la pandemia Bellido cerró el Parlamento Regional, y no se podían tramitar iniciativas parlamentarias. “La gente iba a trabajar, pero aquí, en las Cortes y en plena crisis sanitaria, se limitó la capacidad de controlar al Gobierno. No se podían exigir explicaciones de lo que estaba pasando, los miembros del Gobierno no venían a comparecer, salvo que fuese a iniciativa propia o que Page quisiera venir a comparecer”.



Por eso, ha denunciado que Belido impidió, con su rodillo parlamentario, la posibilidad de controlar al Gobierno durante la pandemia, limitando las intervenciones, sin plenos, y sin poder formular preguntas y obtener respuestas.



Respecto a la celebración de comisiones, Guarinos ha señalado que “rara vez” se cumple el Reglamento que indica que se tienen que celebrar en un plazo máximo de 15 días desde su solicitud.



También ha dicho que se “echó el candado” de la sala de prensa y fue el propio presidente el que fijó las reglas para decidir quién, cuándo y en qué condiciones podíamos acceder a la sala de prensa, previa comunicación con suficiente antelación, eso sí, para que el PSOE estuviera enterado.



Bellido se ha convertido en el presidente más limitativo y prohibitivo de la historia de esta Cámara, y en el menos independiente. Un gran socialista y un buen lacayo de Page. No da un paso sin permiso de Page y no hace nada que no le diga Page que haga. La separación de poderes brilla por su ausencia.



6 de septiembre, y sin calendario de actividad parlamentaria



Y hoy, que ha dado comienzo el inicio del periodo de sesiones, día 6 de septiembre, ni siquiera ha venido el presidente de las Cortes con el trabajo preparado, ni calendario de plenos (los tres previstos para el mes de septiembre y nada más), ni calendario de comisiones, ni posible fecha de celebración del Debate más importante del año, el Debate sobre el Estado de la Región. “No hay una hoja de ruta de trabajo en estas Cortes, han estado dos meses de vacaciones y es el estado en el que quieren continuar”, ha lamentado.