Más puntos violetas e información contra la violencia machista a propuesta de Unidas PODEMOS-IU de Guadalajara

sábado 04 de septiembre de 2021 , 11:24h

El Pleno ordinario del ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado la primera de las propuestas del Grupo Municipal Unidas PODEMOS-IU, que consistía en la difusión de la campaña de extensión de los puntos violeta del Gobierno de España, liderado por el ministerio de Igualdad, incluyendo la colaboración del comercio local y la formación a la plantilla municipal para “mejorar la detección e intervención en casos de violencia machista”, según afirma José Morales, portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Guadalajara.



Y la segunda propuesta, sobre aconfesionalidad del estado ha sido rechazada. Ni un censo con los datos de los locales, viviendas o espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI en este término municipal ni “la no participación de autoridades civiles en manifestaciones religiosas en función de su cargo”. En opinión de Morales “queríamos probar con un artículo de la Constitución y con una cita del Papa Francisco sacada de ABC pero avanzar en el estado aconfesional pero al parecer hay tradiciones que son una cuestión no de razón sino más sentimentales o viscerales”.



En cuanto a las preguntas se han interesado por las obligaciones para con la maquinaria del fuerte de San Francisco en las últimas licitaciones de espacios por la Junta de Comunidades para las escuelas municipales y la biblioteca central. Además, han preguntado por la publicidad que se hace de Villaflores y si “mostrar imágenes con la espadaña en pie no es publicidad engañosa”. Por último, han querido saber cuándo se va a convocar la Comisión de Ferias y si no hubiera sido un buen espacio para dar cuenta de la cancelación de las ferias y de los llamados festejos taurinos.