En septiembre, 'Paisajes urbanos', en la Demarcación de Guadalajara del COACM

sábado 04 de septiembre de 2021 , 11:14h

Se trata de una exposición pictórica obra del pintor hiperrealista Agustín González Salvador, con más de 25 cuadros. Se podrán visitar en la Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara desde el próximo jueves, 9 de septiembre.



Hace más de un año y medio que el Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara se puso en contacto con el artista hiperrealista Agustín González Salvador. Este pintor autodidacta, residente en Madrid pero nacido en Guadalajara, en cuya obra destacan los paisajes urbanos de diferentes ciudades del mundo, no dudó en aceptar la invitación y comprometerse a plasmar en sus obras parte del urbanismo más característico de la provincia.



“Que el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia que me vio nacer, José Antonio Herce, contactara conmigo para invitarme a exponer en su sede con motivo del comienzo del curso 21/22, fue para mí de lo más ilusionante”, afirma Agustín González, oriundo de Cendejas de la Torre.



Artista autodidacta, González Salvador comenzó a pintar al óleo con tan solo 12 años, pero no se dedicaba a ello como profesión principal. Empleado de banca, solo cuando se prejubiló comenzó a trabajar de manera continuada en su extensa obra. Y durante los últimos 14 años, su inspiración principal de su obra han sido los paisajes urbanos.



A sus 62 años, González Salvador ha expuesto su impresionante obra de manera individual en importantes galerías de Madrid, como Zúcaro o Herráiz, y ha participado en muestras colectivas en galerías de distintos puntos de España, como Barcelona, Lleida, Tarragona, Segovia, Plasencia, Toledo o Málaga, además de Madrid.



Su trabajo ha sido premiado con diversos reconocimientos. En 2017 fue galardonado con el primer premio y medalla de pintura realista de Madrid. En 2018 quedó finalista y le fue otorgado diploma en el LIII Certamen “Reina Sofía” de pintura y escultura. Y, también en 2018, el museo Thyssen Bornemizsa adquirió cinco de sus obras, que forman parte de la colección de la Baronesa Thyssen. En 2021, González Salvador ha obtenido el primer premio de Artes Plásticas de Madrid, en su 58º Certamen con motivo de las Fiestas de San Isidro de Madrid.



Con motivo de la exposición para el Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara, y a pesar de que se encontraba inmerso en la creación de obra para una exposición que tenía cerrada en Madrid, Agustín González ha preparado durante estos 18 meses una colección con obras que plasman el urbanismo más característico de los pueblos de la provincia. Rincones de Sigüenza, Atienza, Pelegrina o, su localidad natal, Cendejas de la Torre, que han sido expuestos recientemente en Madrid, estarán presentes en la muestra, todas ellas obras realizadas al óleo, en soporte de lienzo en bastidor o en madera de DM preparada.



La inauguración tendrá lugar la tarde del 7 de septiembre a las 19:30 h, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara, en la calle Teniente Figueroa, 14 de Guadalajara, con aforo limitado, dadas las recomendaciones sanitarias.