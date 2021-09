DIEZ MINUTOS "Veo cómo cantas': Así es el nuevo concurso de Antena 3 presentado por Manel Fuentes

miércoles 01 de septiembre de 2021 , 17:24h

Tras Tu cara me suena y Mask Singer, llega Veo cómo cantas. Antena 3 ha presentado en el FesTVal de Vitoria su nuevo concurso, uno de los programas más adaptados del último año. Manel Fuentes (Tu cara me suena), su presentador, y los asesores fijos Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo, no han faltado al evento.



La adaptación española del formato, que cuenta ya con más de 20 adaptaciones en todo el mundo, entre versiones ya emitidas y encargadas, estará producida por Atresmedia Televisión y Warner Bros. El programa ha sido un éxito de audiencias, entre otros, en EEUU (FOX), Reino Unido (BBC), Alemania (RTL), Países Bajos (RTL4) o Corea, territorio que se encuentra actualmente preparando su novena temporada de emisión. Además, el formato ha sido nominado en la 44 Edición de los Premios Emmy en la categoría de 'Mejor programa de entretenimiento', así como en los Venice TV Awards de 2020.



Veo cómo cantas es un guessing show musical en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre, un concursante tendrá que adivinar si unos cantantes misteriosos son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.



Este panel de asesores fijo estará formado por Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo. Ellos serán los encargados de ayudar al concursante a reconocer a los buenos vocalistas y a los que no tienen nada que hacer en el mundo de la música.



Con la ayuda de una serie de pistas, y de la opinión y comentarios de los asesores y del artista invitado diferente en cada programa, el concursante luchará por un premio en metálico para el que necesitará buenas dosis de intuición, de análisis de los detalles y de buen humor.



Cantantes de excelente calidad artística, desastrosos vocalistas, éxitos musicales del momento, comentarios hilarantes, ingenio y mucho humor se dan la mano en este nuevo programa de música, famosos, puro entretenimiento e intuición.



Dinámica de 'Veo cómo cantas'

POR LA CARA



En esta primera ronda el concursante deberá eliminar a un cantante basándose sólo en la primera impresión. Los concursantes tendrán que echar mano de intuición y de los pequeños gestos que haya podido ver en cada uno de los “cantantes misteriosos” mientras se coloca en su plataforma de presentación.



EL PLAYBACK



En esta ronda los 'cantantes misteriosos' se enfrentan al playback. Todos tendrán que interpretar un tema mediante el método de lipsync. Los verdaderos vocalistas harán playback



con su voz real. Los impostores no. El concursante deberá elegir a dos de ellos y eliminarlos.



COTILLEA MI VIDA



El concursante tendrá en esta fase la oportunidad de investigar, a través de un vídeo, la vida de dos de los 'cantantes misteriosos' que quedan en el programa, para intentar descubrir alguna pista que le ayude a decidirse por una nueva eliminación. Los verdaderos cantantes dirán toda la verdad en este vídeo, pero los impostores intentarán engañar al/la concursante haciéndose pasar por personas con un interés por la música y con un background en este mundo artístico. El concursante deberá estar atento/a a los detalles más insignificantes, pues en ellos puede estar alguna clave esencial.



HABILIDAD MUSICAL



En esta ronda el concursante elegirá a un “cantante misterioso” para que toque un instrumento. Así comprobará si tiene o no talento musical. Una nueva pista que de la misma forma que puede ayudar, también puede despistar…



EL ENSAYO



Se trata de uno de los momentos más importantes del programa. Sólo quedan tres 'cantantes misteriosos' y el concursante deberá elegir a uno de ellos para ver, durante unos segundos, cómo hablan o cantan, con su verdadera voz. Sin embargo, en los ensayos de Veo cómo cantas pueden suceder las cosas más extrañas… y no será raro escuchar la voz del 'cantante misterioso' distorsionada o con algún que otro efecto inesperado.



EL INTERROGATORIO



Última ronda de eliminación. Quedan dos cantantes misteriosos y el concursante deberá elegir a uno de ellos. Para hacerlo, todavía le queda una última ayuda. Podrá entrevistar a uno de los cantantes misteriosos durante 30 segundos para intentar descubrir alguna pista que le lleve a decidirse por un verdadero vocalista. Por su parte, el músico invitado podrá hacerle una sola pregunta al otro cantante misterioso.



DUETO FINAL



Tras las pistas, los juegos, la incertidumbre… ha llegado el momento de tomar una decisión final y decantarse por un 'cantante misterioso'. El cantante elegido interpretará una canción a dueto junto con el artista invitado. De ser un buen vocalista, el escenario de Veo cómo cantas se convertirá en un auténtico espectáculo a dos voces y en una demostración musical de talento. En caso de ser un impostor, el espectáculo también está asegurado, aunque probablemente la canción a dúo no resultará todo lo melódica que se esperaba. Eso sí, antes del programa todos los 'cantantes misteriosos' habrán ensayado en solitario la canción del dueto para tenerlo todo preparado por si son elegidos en la ronda final.