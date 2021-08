El Financial Times dice que Madrid es la sexta ciudad más atractiva de Europa para startups y emprendedores

sábado 28 de agosto de 2021 , 11:13h

La capital de España es la sexta ciudad más atractiva de Europa para las startups tecnológicas y emprendedoras, según el último número de fDi Intelligence, publicación del 'Financial Times', en el que se analizan las ciudades europeas con mejores perspectivas para la creación de nuevas compañías del sector, inversión en tecnología, e innovación. El estudio 'Tech Cities of the Future', realizado por fDi Intelligence y Tech Cities of the Future en 76 ciudades europeas, destaca que Madrid ha subido cinco puestos respecto del año pasado y que alberga más de 300 'start-ups' y 100 espacios de 'coworking'.



Además, según los datos publicados por la compañía Dun & Bradstreet, Madrid tiene el segundo mayor número de empresas en comunicaciones de todas las ciudades del ranking y también se encuentra entre las ciudades "punteras" del continente en otras dos categorías, con un cuarto puesto en el top de estrategia, que considera los incentivos y las estrategias de cada ciudad para atraer a inversores y emprendedores y un séptimo puesto en el top de rendimiento, que valora el éxito en la atracción del capital extranjero.



En este sentido, desde el Gobierno regional han destacado que "Madrid destaca como uno de los principales polos emprendedores de Europa y se ha consolidado en los últimos años como una región especialmente atractiva, tanto para el capital internacional como para los emprendedores de otros países". Asimismo, han recordado que la autonomía "lidera la atracción de inversión extranjera a nivel nacional, con el 75% del total recibido en España en 2020".