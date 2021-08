ATENCIÓN, Dos millones de españoles de entre 40 a 60 años están SIN vacunar...y NO son negacionistas

sábado 28 de agosto de 2021 , 07:41h

Según el último informe COPE son el 85 por ciento de los 3.360.926 personas mayores de 40 años que no han completado su inmunización, por miedo o reticencias



Más de dos millones de personas de entre 40 y 60 años no se han vacunado aún en España. Según el último informe COPE son el 85 por ciento de los 3.360.926 personas mayores de 40 años que no han completado su inmunización en nuestro país pese a haber tenido la oportunidad para ello, la mayoría por miedo o reticiencias.



“Están los que llamamos los apáticos, creen que esto de inmunizarse no va mucho con ellos y tampoco son ni siquiera muy conscientes de la enfermedad. En el extremo contrario están los reticentes, gente que se preocupa mucho y que teme por los efectos secundarios de las vacunas. Estos dos perfiles se pueden reconducir, algo que con el tercer grupo el de los negacionistas o Migueles Bosé de turno es casi imposible”, explica a a COPE el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clinic de Barcelona, Antoni Trilla.



Entre los 40 y los 49 años hay 1.381.056 personas que no se han completado su inmunización, el 17,5 por ciento del total. Una de estas personas es Laura de 45 años. Su experiencia con la primera dosis no fue buena y casi en paralelo pasó el COVID. Hace ya casi seis meses pero según cuenta a COPE prefiere esperar.



En el colectivo de entre 50 a 59 años solo algo más del 9 por ciento no ha completado su imnunización, algo más de 640.000 personas. Y la cifra baja a medida que aumenta la edad. Entre los 60 y 69 son solo el 5 por ciento los no inmunizados, menos del 2 por ciento de 70 a 79 y el resto de mayores están completamente vacunados.



“Quienes no se ponen la vacuna no son un colectivo homogéneo, tienen miedo o dudas fundamentalmente porque se han sumergido en las redes y han quedado horrorizados con todo el contenido que no es científico y que se vuelca en Internet” explica a COPE Amós García al frente de la Asociación Española de Vacunología.



Para José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas “no hay dos millones de negacionistas en España de entre 40 y 60 años sino más bien gente que tenía miedo a los efectos secundarios de las vacunas y que preferían esperar para poder elegir. También hay gente que se puso la primera dosis tuvo algún tipo de reacción y no se quiere poner la segunda porque piensan erróneamente que con una están protegidos”.