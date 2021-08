CRIMEN EN ALBACETE : Un hombre mata y empareda a la vendedora de la ONCE en su casa

jueves 26 de agosto de 2021

El cuerpo sin vida de María Isabel de la Rosa Cozar, vendedora de la ONCE de la que no se sabía nada desde el jueves 19 de agosto, era encontrado este martes en una vivienda de Albacete. El presunto autor ha sido detenido. Al parecer la había emparedado para ocultar el cadáver.



Agentes de homicidios de la Policía Nacional y de científica inspeccionaron el domicilio durante varias horas en busca de indicios. Los vecinos recibieron al sospechoso con gritos de "¡asesino!". Relatan que escucharon fuertes golpes, como si estuvieran tirando los muros.



La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha señalado que la investigación continúa abierta aunque el juez ha declarado secretas las actuaciones. El detenido es un hombre de 53 años, llamado Andrés, que residía en la calle Estrella.



Está soltero y trabajaba en un bar cercano. También hacía trabajos de jardinero. La Asociación SOSDesaparecidos había difundido un cartel con la imagen de María Isabel solicitando colaboración ciudadana para encontrarla.



La mujer sufría una discapacidad intelectual y física y no podía caminar bien. Su zona de venta era el barrio de Parque Sur y la zona de la calle Arquitecto Vandelvira de Albacete. Los que la conocían la definen como una persona risueña. Residía con sus padres y era la mayor de sus hermanas.



Víctima y su presunto asesino no tenían ninguna relación sentimental ni la mujer había presentado nunca denuncias contra él.



Luto en Albacete por la vendedora de la ONCE muerta, a la espera de su autopsia.-



«Hoy es un día triste para la familia de la ONCE en Albacete, pues alguien decidió segar la vida de una de nuestras centinelas de la ilusión». Así es cómo se expresa en una publicación de su Facebook Carlos Javier Hernández Yebra, delegado territorial en Castilla-La Mancha de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), tras conocer el hallazgo del cadáver de María Isabel de la Rosa Cózar.



Esta vendedora de la ONCE de 44 años, muy conocida en Albacete y que llevaba en paradero desconocido desde el pasado jueves, fue hallada sin vida en la tarde-noche de este martes en una vivienda situada en la calle de la Estrella de la capital albaceteña. Allí, tras un amplio despliegue y un gran revuelo vecinal, fue donde la Policía Nacional encontró el cuerpo y donde se detuvo a un hombre de unos 50 años por su presunta implicación en la muerte de María Isabel. Sin embargo, tal y como han informado a ABC fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se descarta que en la casa hayan aparecido más restos mortales, como han publicado otros medios de comunicación.



Las mismas fuentes niegan también que se trate de un caso de violencia de género porque no existía ningún tipo de relación sentimental entre María Isabel y el detenido, contra el que tampoco constaban denuncias previas. De este modo, la investigación sigue abierta y el caso, que está bajo secreto de sumario, lo lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete, cuyo titular ha autorizado la práctica de la autopsia, que se está llevando a cabo este miércoles por parte de dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Albacete.



El detenido trabajó hasta la pandemia en un local de hostelería a las afueras de Albacete llamado 'Merendero El Jardín de Bauti' y, según ha podido saber ABC, es ludópata y consumía alcohol y drogas. Lo que se desconoce, de momento, es si fue él realmente el autor de la muerte de esta vendedora albaceteña de la ONCE, que llevaría bastante dinero encima de los clientes que compran los décimos. Su datáfono y su teléfono móvil dejaron de emitir señal en torno a las cinco de la tarde del jueves.



Decenas de albaceteños se concentran frente a la vivienda familiar de María Isabel de la Rosa para condenar su muerte.-



Los vecinos y vecinas de Albacete han querido trasladar a la familia y amigos de María Isabel de la Rosa el cariño de toda la ciudad y han pedido justicia por su muerte.



Decenas de vecinos de Albacete se han concentrado a las puertas de la vivienda de María Isabel de la Rosa para trasladar a la familia el cariño y apoyo de toda la ciudad, y condenar el fallecimiento de la conocida vendedora de la ONCE.



Con un largo y ensordecedor aplauso, las personas allí reunidas han pedido “justicia” para María Isabel, enviándole allá donde esté todo el cariño de su ciudad con unos globos blancos que volaban hacia el cielo.



La concentración ha tenido lugar sobre las 20:30h de este miércoles, 25 de agosto, y en ella no han faltado las lágrimas de muchos de los presentes que conocían a María Isabel, una persona amable y cercana cuyo cuerpo era hallado sin vida este martes tras una operación policial que saldó con un detenido de 50 años.



Tampoco han faltado compañeros y compañeras de la ONCE, organización a la que pertenecía la fallecida, que será enterrada en el cementerio de Yeste este jueves.