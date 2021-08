El PP exige a Page que no sea `cómplice´ de los ataques de Sánchez a los agricultores y ganaderos con el incumplimiento de la doble tarifa eléctrica

jueves 19 de agosto de 2021

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha acusado hoy a Page de ser “cómplice” del ataque y el “espolio” que sufren los agricultores y ganaderos de nuestra región por parte de Sánchez ante su incumplimiento de aprobar la modalidad de doble tarifa eléctrica para los regantes.



Así se ha pronunciado Merino, en rueda de prensa en Toledo, donde ha lamentado que Page “calla” ante su jefe Sánchez y no se atreve a exigirle el cumplimiento de establecer una modalidad de contrato de doble tarifa eléctrica para el regadío tal y como quedó contemplado en la Ley de Presupuestos y que debería haberse hecho antes del 30 de junio de este año.



En este sentido, ha detallado que “Sánchez ha dejado pasar el plazo, incumpliendo su compromiso y ha permitido que la luz suba a niveles históricos, lo que repercute, una vez más, en las costillas y en los bolsillos de los agricultores y ganaderos”.



De esta manera, Merino ha asegurado que “Page sigue callado, siendo servil y obediente a Sánchez y no quiere ponerse en frente de Sánchez para defender los intereses de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos”.



Así mismo, ha advertido que el PP “no se va a callar” y que defenderá a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, ya que, gracias a ellos “no nos han faltado los alimentos durante la pandemia”, y ha recordado que “les debemos mucho a los mujeres y hombres del sector agrario de la región”.



Por eso, el PP de Paco Núñez “no les va a dejar solos” porque no se merecen tanto menosprecio, tantos incumplimientos ni tanto engaño” por parte de los Gobiernos socialistas tanto de Sánchez y Page que viven “en el titular, en el anuncio, en la demagogia y en el oportunismo a pesar de que están haciendo mucho daño a un sector que es cohesiona y vertebra nuestra región”.



Merino ha exigido a Page que “no sea cómplice” de este nuevo ataque de Sánchez a los agricultores y se ponga al frente en la defensa de la nueva modalidad de contratación de doble tarifa eléctrica para que llegue al sector agrario.



En el Gobierno regional no hay nadie que defienda los intereses de los castellanomanchegos



Además de esto, Merino ha lamentado que en España “no tenemos un presidente” que dé solución a la subida histórica del precio de la luz para millones de familias, autónomos y agricultores, y tampoco tenemos a nadie en el Gobierno regional que defienda los intereses de los castellano-manchegos.



La subida histórica del precio de la luz está afectando particularmente a los regantes que se encuentran en plena campaña agrícola, con precios históricos y sin que poder utilizar la contratación de doble tarifa y la doble potencia, obligándoles así a contratar por la potencia máxima que utilizan solo durante dos o tres meses del año, pero sí que tienen que pagar ese coste más elevado durante todo el año, aunque no lo utilicen.



“Ahora es cuando los agricultores tienen sus motores a pleno rendimiento y esto es un varapalo y un ataque sin precedentes al sector agrario”.



Por lo tanto, ha lamentado que “los Gobiernos socialistas vuelven a engañar y a dar la espalda a los agricultores y ganaderos en este momento de subida de la luz que ven, además, como se incrementan los costes de producción, pero no sube el precio que ellos cobran por sus productos”.



Merino se ha referido al precio de la sandía que se sitúa en un 50 por ciento por debajo del coste de producción, y mientras tanto, “Page se fue de vacaciones y volvió justo para ver la vuelta ciclista, pero no le hemos escuchado defender los intereses de los castellanomanchegos, ni de los agricultores, ni de los ganaderos, ni de las familias”.