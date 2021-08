Muere decapitado un hombre en Ibiza tras ser arrollado su barco por un ferry

miércoles 18 de agosto de 2021 , 20:04h

Un hombre de 46 años ha muerto decapitado en la bocana del puerto de Ibiza tras ser arrollada su embarcación por un ferry de pasajeros que cubre la línea entre Ibiza y Formentera, según ha confirmado este miércoles la Guardia Civil. El accidente se produjo en torno a las 23.30 horas cuando el ferry de línea regular de la compañía Baleària que cubre el trayecto entre las dos islas, el Formentera Direct, arrolló a una embarcación particular en la que iban dos tripulantes, ambos de nacionalidad española, según detalla Salvamento Marítimo.



Uno de ellos murió en el acto y el segundo fue rescatado del agua con heridas por la barca auxiliar del Formentera Direct. El cuerpo sin vida y los restos de la embarcación siniestrada también fueron trasladados al puerto ibicenco y puestos a disposición de la Guardia Civil y el médico forense. Este miércoles, el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil realizará en la bocana del puerto labores de búsqueda del resto de la embarcación.



Salvamento Marítimo recibió en torno a las 23.30 horas un aviso del 112 sobre una colisión entre embarcaciones. Un particular que se encontraba en la muralla de Dalt Vila en Ibiza alertó al servicio de emergencias que había escuchado una colisión y que oía gritos. Casi al mismo tiempo, el ferry de Baleària avisó que había sufrido una colisión y que estaba arriando su embarcación para rescatar a personas que podrían estar en el agua.



Salvamento Marítimo movilizó la embarcación Salvamar Acrux, al barco de los prácticos del puerto de Ibiza, y a un yate que entraba al puerto en ese momento. A los diez minutos de la colisión, el Formentera Direct informó de que había rescatado a una de las personas con heridas y que la había trasladado a tierra.



A los 40 minutos, la embarcación Salvamar Acrux localizó el cuerpo decapitado del otro tripulante. Ahora, las autoridades investigan si el barco siniestrado cumplió con el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes (RIPA). Desde Salvamento Marítimo han pedido que se haga un "estricto cumplimiento" de este reglamento, sobre todo cuando se trata de navegación en canales angostos, como las entradas y salidas de los puertos.



La naviera Baleària ha lamentado el fallecimiento de esta persona, ha trasladado el pésame a su familia y ha iniciado su colaboración con las autoridades y las compañías de seguros en la investigación para aclarar las causas de lo sucedido. Las 142 personas a bordo del Formentera Direct, 132 pasajeros y 10 tripulantes, no sufrieron ningún daño personal.