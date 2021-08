Núñez destaca que cuando sea presidente de la Junta siempre estará cerca de los alcaldes y los ayuntamientos: “Nunca os dejaré solos”

lunes 16 de agosto de 2021 , 13:07h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado hoy que, cuando sea presidente de la Junta de Comunidades en el año 2023, el Gobierno estará cerca de los alcaldes y los ayuntamientos: “Podéis tener la certeza de que nunca os dejaré solos”



Así se ha pronunciado Núñez, en Cervera de los Montes, (Toledo), donde ha insistido en que, -cuando sea presidente de esta tierra-, no dejará solos a los alcaldes ante cualquier problema y jamás les “abandonará a su suerte” cuando tengan que realizar cualquier actividad en sus pueblos.



En este sentido, ha señalado que, el Gobierno que Núñez presida, nunca dejará de lado a los castellano-manchegos y que, cuando sea presidente de esta región nuestros autónomos y pymes, y todo aquellos que generan empleo en esta tierra siempre contarán con el respaldo del PP.



De esta manera, ha recalcado que será un presidente que defienda los intereses de los castellanomanchegos y que peleará donde haga falta para conseguir que los precios de la luz no “arruinen la economía” de centenares de empresas. “Cuando sea presidente nunca dejaremos solos a nuestra gente, y si hay un problema, el Gobierno estará al frente de ese problema”.



Denuncia que Page y su Gobierno sigan desaparecidos



Además de esto, ha lamentado que Page y su Gobierno sigan “desaparecidos” con un precio de la luz “desorbitado” y con familias y empresas que son incapaces de llegar a final de mes y con alcaldes “abandonados a su suerte” programando cada uno como puede sus fiestas sin saber en quién apoyarse.



“Tiene que saber esta tierra que cuando sea presidente lideraremos la región, defenderemos la región y trabajaremos por esta región desde la cercanía, desde el contacto directo y con la presencia en los municipios para apoyar a toda la sociedad castellanomanchega”.



Por último, ha insistido en que Castilla-La Mancha necesita, -ahora más que nunca-, que se la defienda y se la apoye, y por desgracia, Page no está y no sabemos cuándo volverá, ha concluido Núñez.