El tiempo en Sigüenza para este sábado es de 18ºC de temperatura mínima y 37ºC de máxima con un 22% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Calor extremo este sábado en Guadalajara que sigue en ALERTA NARANJA por altas temperaturas con 23ºC de mínima y 41ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 23ºC de mínima y 41ºC de máxima con un 11% de nubes y una probabilidad de lluvia del 3%. La velocidad del viento será de 20 km/h soplando de dirección suroeste.

sábado 14 de agosto de 2021 , 08:02h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, temperaturas significativamente altas, con máximas de 39 a 43 grados en gran parte de la región.



No se descartan tormentas aisladas, en general con escasa o nula precipitación, en el sur y este de la comunidad, más probables en zonas de montaña. Probabilidad de calima. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable tendiendo a suroeste y aumentando en intensidad durante las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 42ºC en Albacete, 24 y 42ºC en Ciudad Real, 22 y 40ºC en Cuenca, 23 y 41ºC en Guadalajara y entre 24 y 44ºC en Toledo.



El calor extremo pone en alerta este sábado a casi toda España, con máximas de 46ºC y aviso rojo en ocho provincias.-



Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), recogidos por Europa Press, este sábado tendrán activada la roja la campiña cordobesa (46ºC); Andévalo y Condado (Huelva), Morena y Condado (Jaén), el valle del Guadalquivir de Jaén y la campiña sevillana con 44ºC; la ribera del Ebro de Zaragoza (43ºC); el sur de Huesca, la depresión central de Lleida y el interior norte de Valencia, con 42ºC de temperatura máxima.



Por otro lado estarán en alerta naranja (riesgo importante) por calor amplias zonas de Huesca, Teruel, Zaragoza; Mallorca, Ibiza y Formentera; Cantabria; Barcelona, Girona, Lleida; Navarra; Álava; Valencia y Alicante; Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora; Badajoz y Cáceres; y La Rioja.



En esta misma situación estarán amplias zonas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Madrid y Murcia.



Otras zonas de Teruel; Mallorca y Menorca; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Lugo y Orense; Álava; Alicante, Castellón y Valencia; Almería y Granada; Burgos, León, Palencia y Zamora estarán el alerta amarilla (riesgo) por máximas que pueden alcanzar los 38ºC.



Según la previsión, las temperaturas tienden a estabilizarse este sábado en la Península y Baleares, aunque habrá aumentos notables en el alto Ebro, interior de País Vasco y norte de Navarra. En Canarias los ascensos serán localmente notables.



Las máximas superarán los 36 grados en buena parte del interior peninsular, Baleares y Canarias. Es probable que se sobrepasen los 40 grados en los ríos de la vertiente atlántica sur, medio Ebro y localmente en los archipiélagos, incluso los 44 en el valle del Guadalquivir. Asimismo, en el interior sudoeste, litoral sudeste y Baleares las nocturnas no bajarán de 24 grados.



Por su parte, estarán en riesgo por tormentas el pirineo oscense, el centro y sur de Huesca; Gúdar y Maestrazgo (Teruel) y bajo Aragón de Teruel; Cinco Villas de Zaragoza, la ribera del Ebro de Zaragoza y la ibérica zaragozana; el Pirineo de Girona, el valle de Arán (Lleida) y el Pirineo de Lleida; el interior norte y sur de Castellón; la ibérica de Burgos y Soria; la meseta de Soria y la ibérica riojana. Las tormentas pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.



En buena parte del territorio predominará un tiempo anticiclónico, seco y soleado. No obstante, en el norte de Galicia, Cantábrico, Estrecho, Melilla y norte y este de Canarias se esperan algunos intervalos de nubes bajas, sin descartar alguna lluvia aislada en el litoral Cantábrico occidental, Estrecho o Melilla.



Asimismo, en la Meseta y tercio oriental interior peninsular se darán intervalos de nubes medias, altas y de evolución diurna, sin descartar algún chubasco o tormenta aislados en zonas montañosas del centro y tercio oriental, más probables en el este del sistema Central, del sistema Ibérico y del Pirineo.



La AEMET ha avanzado que se esperan posibles brumas o nieblas matinales dispersas en Galicia, área cantábrica, Estrecho y Alborán. Las calimas en la mitad sudeste peninsular, Alborán y Baleares podrían ir disminuyendo, mientras que serán probables en Canarias, tendiendo a cubrir todo el archipiélago.



Por último, los vientos serán flojos en general, algo más intensos en litorales, con norte y nordeste en el litoral gallego, levante en el Estrecho, componente norte en Canarias y, en horas centrales, suroeste en la Meseta.



