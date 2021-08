Crónica de Albelardo Mazo : Rafael González Villa, torero de Brihuega dado a conocer por Juan Carlos Viejo Cortijo

martes 10 de agosto de 2021

Qué bien estuvo Juan C. Viejo Cortijo en su Ponencia o Conferencia sobre un personaje de Brihuega, un Torero como Rafael González Villa, varios autores de Guadalajara en sus escritos ya lo mencionaron, como el Dr. Herrera Casado en Nueva Alcarria o Juan Luis Francos Brea en su libro “Enciclopedia Taurina de Guadalajara” Juan Carlos Viejo Cortijo inicio su conferencia mostrando el cartel anunciador como presentación en Madrid en Agosto de 1944, se anunciaba artísticamente como MACHAQUITO, nació en Brihuega en 1921, murió en La Paz, Bolivia, en 1999, aunque muy pronto sus padres se desplazaron a Madrid, donde tuvo que rehacer su vida, dedicándose a los toros, seguramente influenciado por su madre Rosa y por haber nacido en Brihuega, su padre Rafael era militar, en la Capital comenzaría a entrenarse y como todo que quiere ser torero iría de capeas por los pueblos de la provincia hasta que en 1941 con veinte años le vino el primer triunfo en Bilbao cortando dos orejas, allí toreo con Rendón y Alcántara, este triunfo le vinieron contratos para torear en Santander, Barcelona, Valencia, Albacete, Pamplona, y un largo etc., entre otros novilleros alterno con Martín Vázquez y Aguado Castro.



Luego espera hasta llegar su debut en Las Ventas del Espíritu Santo donde estuvo acartelado en Agosto de 1944 el 28 con Jaime Marco EL CHONI, Agustín Parra PARRITA y Rafael González MACHAQUITO, decía el cartel de MADRID Y NUEVO EN ESTA PLAZA. Triste debut, el tercero de los novillos, el primero de su lote le derribo y sufrió una grave cogida, según el Dr. Jiménez Guinea tiempo después en una entrevista dijo no había visto cosa igual, le habían dejado un cadáver en la mesa del quirófano, años después Manolete en Linares fue gravemente herido, con una cogida similar a nuestro paisano, pero Machaquito se recupero y el 16 de septiembre de 1945 vuelve a Madrid con el rejoneador Murteria Correira y la terna compuesta por MACHAQUITO, EL SOLDADO y Francisco Rodríguez, en esta ocasión El Soldado resulto herido de consideración.



Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, hasta Su paso por las ferias americanas fue lo que le hizo alcanzar fama y reconocimiento, toreando en principios de los años setenta, retirándose en 19 73. En 1949, tomó la alternativa en la antigua Plaza de Toros de Colombia de manos de Paco Lara. Como testigo estuvo Álvarez Pelayo. Durante los años 40, 50, 60 y principios de los 70, Machaquito fue cosechando triunfos continuamente y conquistando a la afición americana. En 1952 llegó a La Paz, la capital de Bolivia, donde se quedaría a vivir permanentemente. Allí toreó en la Plaza de Toros más alta del mundo, (Plaza de Toros de Olympic) en ocasiones lo dijo, torear en Las Ventas, tomar la alternativa como matador y el verse anunciado en la Plaza de Toros de Oliympic fue el punto más alto donde quería llegar. Llego a torear un mano a mano en un festival con Manolete.



Machaquito abandonó las arenas de las Plazas de Toros, con el tradicional corte de coleta.



A partir de ese momento, en su ciudad de adopción, se dedicaría a la empresa de toros y a la numismática, alcanzando a ser Presidente de la Sociedad Numismática de Bolivia siendo un personaje muy querido y admirado en el ámbito intelectual y artístico de la capital boliviana. Vendría por Brihuega en ocasiones, la familia tira y mucho.



Muchas más cosas nos conto Juan Carlos de la vida taurina del maestro y paisano nuestro, citando la prensa española como ABC, La Hoja del Lunes o la revista taurina El Ruedo, donde se dan cita de los triunfos y como no, de los fracasos. Casado con Carmen Alemán tuvo varios hijos, entre ellos a Rafael González Alemán que estuvo presente entre nosotros y en el descubrimiento del tótem colocado delante de la Plaza de Toros La Muralla. Al finalizar la conferencia la Banda de Música nos deleito con un concierto de Pasodobles entre otros; MACHAQUITO de Juan Manuel Martín, LA MURALLA de Carlos Romero ó BRIHUEGA, TOROS Y FIESTA. Solo nos resta decir que la noche fue exitosa para todos, y más para “PIMPO”.



Antes del inicio de la Ponencia o Conferencia, quiero aclarar que tomo la palabra Teresa Valdehita Mayoral, como Tte. de Alcalde para dar explicaciones del tema del encierro de Brihuega, no de la suspensión del mismo, si no de los trabajos que desde el Ilustre Ayuntamiento se están llevando a efecto para solicitar que el mismo sea declarado como Bien de Interés Cultural, BIC y Fiesta de Interés Turístico Nacional posteriormente.



Quiero decir que mi buena amiga, no hace nada más que mencionar por todos los sitios y lugares a Pedro C. Rojo Alique como autor de la MEMORIA DEL ENCIERRO, efectivamente, él fue el autor de la misma, él no lo niega, pero como dice, lo hice por SUGERENCIA de Adela de la Torre de Lope, Alcaldesa de la Villa en aquel momento por el Partido Popular, dejando su despacho y los libros o legajos correspondientes al amigo Pedro para que no salieran del mismo hasta que no tuviera confeccionada toda la memoria, a esa memoria se le añadieron infinidad de recortes de prensa, tanto provincial como nacional en papel, que disponía en su archivo particular otro brihuego, todo ello fue aportado a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha solicitando se iniciara el expediente para su declaración de FIESTA DE INTERES TURISTICO REGIONAL.



¿Por qué todo esto? pues muy sencillo, mi amiga Teresa, que es amiga de verdad, como el resto de sus compañeros en el equipo de Gobierno, parece que tienen alergia y les produce urticaria el mencionar PP.



Pues aquella DECLARACION como Fiesta de Interés Turístico Regional cambio el rumbo y signo del encierro de Brihuega.