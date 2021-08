Una colorista visión del puente sobre el río Tajo, Primer Premio del XVIII Concurso de Pintura Rápida ‘Villa de Trillo’

lunes 09 de agosto de 2021

La pintora madrileña Sonia Casero Lázaro se ha alzado este sábado con el Primer Premio del XVIII Concurso de Pintura Rápida Villa de Trillo con una colorista visión del puente sobre el río Tajo, uno de los principales emblemas del municipio. La pincelada, el color y el contraste de su obra han sido los principales motivos del Jurado del certamen para hacerla merecedora de los 1.800 euros del premio.



Emocionada al escuchar su nombre, Sonia Casero recogía el Primer Premio después de una ardua jornada de trabajo, como ella misma confesaba. “He tardado mucho en ponerme, pero luego no he parado hasta las 5, y estoy contenta con el resultado”, declaraba la artista tras recoger su galardón.



Javier Martín Aranda, llegado desde Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, ha conseguido el Segundo Premio del certamen con un precioso cuadro de la orilla del río a primera hora de la mañana, cuando el sol se cuela entre los chopos, ofreciendo a la vista un bonito contraluz. Aún sabedor de que la zona del río es un tema muy recurrente entre los participantes del concurso, el artista no ha querido dejar pasar la oportunidad de retratarlo.



“Trillo tiene muchos motivos para hacer, para representar, y la zona del río, aunque sabía que estaba bastante pintada, me llamaba la atención, he visto la luz que había esta mañana, ese contraluz, y ha sido lo que he querido evidenciar en el cuadro, la luz que entra desde atrás hacia delante”, en palabras del pintor.



El fallo del jurado, compuesto por los pintores Daniel Aguirre Acebal, Natalia Cordón Nombela y Mercedes Torres Pérez, se completa con los siguientes premiados: el Tercer Premio de técnica libre, dotado con 1.000 euros, ha sido para Isabel Martínez Calzado; y el Cuarto Premio, de 600 euros, ha recaído en Antonio Cantero Tapia. En la categoría de Acuarela, a la que este año se le ha dado un empujón con una subida de la cuantía de los premios, el Primer Premio, valorado en 1.200 euros, ha sido para una plaza Mayor en sombra de Miguel Torrus García; mientras que el Segundo Premio, de 1.000 euros, ha ido a parar a manos de Francisco Solano Jiménez Castro. El Premio Local, dotado con 500 euros, ha sido para Andrea Romero Caballero, y el Premio Provincial, de otros 500 euros, ha recaído en manos de Miguel Ángel Rodríguez. La joven Patricia López Batanero ha vuelto a hacerse con el Premio Juvenil de este certamen, dotado con 350 euros, gracias a un lienzo protagonizado por otro símbolo de Trillo, el piragüismo. Por su parte, el pequeño David Solorzano Fernández, ha sido merecedor del Premio Infantil, dotado con 100 euros.



Además de ellos, todos los participantes infantiles recibieron un pequeño obsequio por parte del Ayuntamiento, con el objetivo de que sigan dibujando y pintando y no abandonen esta bonita afición artística.



En total, unos 80 artistas han participado en esta XVIII edición del Concurso de Pintura Rápida Villa de Trillo. Procedentes de diversos puntos de la geografía española, han contribuido con sus pinceles, sus lienzos, caballetes y miradas personales a dar su particular visión del municipio del río Tajo en pleno verano, cuando infinidad de tonalidades verdes lo inundan por todos sus rincones.



Para la concejala de Cultura en el Ayuntamiento, Mayte Blanco, esta edición del certamen de pintura ha cubierto las expectativas sobradamente. “Teniendo en cuenta que estamos aún en tiempo de pandemia, no sabíamos hasta qué punto sería buena la respuesta de los pintores, no nos hacíamos una idea de cuántos participantes acogeríamos, de manera que haber recibido a más de 80 es todo un éxito que esperamos poder seguir mejorando y rebasando año tras año”, en palabras de la edil. “Les damos las gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, a ellos, los artistas, y también al público que se ha acercado hasta Trillo para vivir y disfrutar de esta jornada tan colorida y bonita”, termina Blanco.