Estrenos de Netflix, HBO, Prime Video y Disney+ para esta semana

jueves 05 de agosto de 2021 , 19:42h

Pese a que estamos en pleno mes de agosto, las principales plataformas de streaming no decaen y lanzan más y más novedades para hacer frente a las altas temperaturas.



Netflix

6 de agosto



Vivo

Hit & Run – Temporada 1

Un nuevo millonario

Nueve emociones



7 de agosto



Better Call Saul – Temporada 5

Takizawa Kabuki ZERO 2020: La película



HBO España



3 de agosto



It. Capítulo 2

Emitiendo desde el desierto de Nevada - Serie documental



4 de agosto



Obama: Por una América mejor – Serie documental



6 de agosto



Gandhi

El amor en los tiempos del cólera

El secreto de Mary Reilly

El hombre más buscado

Categoría 5: Ciclogénesis infernal

Los fenómenos

Las ovejas no pierden el tren

¿Quién mató a Bambi?

El gordo y el flaco

Turbo



7 de agosto



Los juegos del hambre

Interstellar

Astérix: El secreto de la poción mágica



Disney+ y Amazon Prime Video



4 de agosto



Boss Level – Amazon Prime Video

The Killing – Serie completa – Disney+

Apocalipsis: La Primera Guerra Mundial – Disney+

Apolo: Regreso a la Luna – Disney+

Corea del Norte: Pasado, presente y futuro – Disney+

La que se avecina – Temporada 11 – Disney+

Corea del Norte con Michale Palin – Disney+

LEYENDAS de Marvel Studios: Nuevos episodios – Disney+

Los 80 – Disney+

Los 90 – Disney+

Los 2000 – Disney+

Circuito de cortos – Temporada 2 – Disney+



5 de agosto



Preacher (T4) – Prime Video



6 de agosto



Head Above Water – Prime Video

Cruel Summer – Prime Video

Un don excepcional – Disney+

Agora – Disney+

Spanish movie – Disney+

Territorio Grizzly – Disney+



8 de agosto



El Faro – Prime Video