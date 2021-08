La empresa Plaza 1 presenta una Feria de Otoño para la mitad del aforo de Las Ventas

jueves 05 de agosto de 2021 , 17:34h

Viernes 24 de septiembre: toros de Victoriano del Río y Jandilla, para Diego Urdiales, José María Manzanares y Paco Ureña.

Sábado 25: novillos de Fuente Ymbro, para Manuel Diosleguarde, el mexicano Isaac Fonseca y Manuel Perera.

Domingo 26: toros de Victorino Martín, para López Chaves, Alberto Lamelas y el venezolano Jesús Enrique Colombo.

Viernes 1 de octubre, novillos de Antonio López Gibaja, para Alejandro Fermín, el mexicano Alejandro Adame e Ignacio Olmos.

Sábado 2: toros de Garcigrande, para El Juli, Emilio de Justo y Juan Ortega.

Domingo 3: toros de Adolfo Martín, para Antonio Ferrera, en solitario.

Sábado 9: novillada sin picadores, final del certamen "Camino hacia Las Ventas", con una terna por determinar.

Domingo 10: toros de Santiago Domecq, para El Juli, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.

Martes 12: toros de Alcurrucén, para Morante de la Puebla, López Simón y Ginés Marín.

La empresa Plaza 1, concesionaria de la monumental de Las Ventas, ha presentado los carteles de los nueve festejos que, entre septiembre y octubre, compondrán las ferias de Otoño y de la Hispanidad y en los que, por medidas sanitarias, no se podrá superar el cincuenta por ciento del aforo del coso madrileño.De tal manera, no más de 12.000 espectadores podrán asistir a estas corridas con las que Plaza 1 cerrará una temporada 2021 en Madrid que hasta ahora solo ha constado de dos corridas de toros -las celebradas el 26 de junio y el 4 de julio- y un festival, el 2 de mayo, organizado por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, propietaria de la plaza.Estos nueve festejos -seis corridas y tres novilladas- se repartirán en tres fines de semana, desde el último de septiembre al segundo de octubre, con la presencia de varias figuras del toreo, la ausencia de toreros que destacaron en las corridas anteriores, como Manuel Escribano, y el anuncio de Antonio Ferrera para matar como único espada un encierro de Adolfo Martín.Los carteles y fechas de la Feria de Otoño y de las corridas de la Hispanidad de Madrid son los siguientes:En una nota de prensa, la empresa informa que el número de abonados de Las Ventas supera la limitación de aforo impuesta por la COVID-19, fijada en un 50 por ciento, por lo que los titulares de dichos abonos disfrutarán de un plazo preferente, del 1 al 12 de septiembre, para la compra de los tres paquetes de entradas en que se ha dividido la feria, uno por cada fin de semana.Los abonados podrán comprar tantos paquetes como abonos posean, hasta agotar el aforo disponible, y mantendrán en 2022 la titularidad de sus localidades aunque en este ciclo no hubieran usado su derecho o lo hubieran hecho para obtener otras localidades diferentes.La venta de estos paquetes se hará a través de la web oficial de Plaza 1 y en las taquillas del coso, en el periodo ya mencionado para los abonados y del 14 al 19 para el público general. Las entradas sueltas, si quedaran localidades disponibles, saldrán a la venta a partir del 20 de septiembre.