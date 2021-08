El PP reclama al PSOE que proteja a las personas afectadas por la ocupación ilegal y “que acabe con la inseguridad jurídica en esta materia”

jueves 05 de agosto de 2021 , 12:58h

El vicesecretario de Formación e Ideas del Partido Popular de Guadalajara, Armengol Engonga, ha apuntado que problema de la ocupación ilegal en España “es muy grave” y afecta a miles de personas y familias que “ven como su propiedad, su vivienda, es ocupada por bandas o por delincuentes que vulneran uno de los derechos fundamentales que se recoge en nuestra Carta Magna”.



El origen de este problema, ha explicado, “viene por una inseguridad jurídica en esta materia” que se agrava con un gobierno de PSOE y Podemos que lejos de luchar contra esta situación y ponerse en la piel de los vecinos que ven cómo se les ocupa la vivienda de forma ilegal, lo que hacen es fomentar que se siga produciendo esta situación”. Engonga ha recordado que en la actualidad, España y Portugal tienen el índice de ocupación más alto de toda Europa.



Por ello, el vicesecretario provincial ha pedido a los gobiernos socialistas, de Pedro Sánchez y Emiliano García Page, “que endurezcan las leyes” para que los vecinos no vean vulnerado un derecho fundamental que viene recogido en la Constitución, en concreto en su artículo 33, donde se reconoce el derecho a la propiedad.



Para terminar con esta situación, “es imprescindible que se endurezcan las leyes para que los vecinos no vean vulnerado un derecho fundamental que viene recogido en la Constitución”.



Lamentablemente, hay ciudadanos españoles que no tienen una vivienda digna, “pero no se puede anteponer ese derecho al derecho que tienen los españoles de tener una propiedad, y si un ciudadano tienen una propiedad hay que protegerle para que de manera legal no se ocupe su patrimonio y el Estado responder ante los ciudadanos que no disponen de una vivienda”.



El vicesecretario del PP ha apuntado que la izquierda de este país diferencia ocupación ilegal de ocupación social, “y no hay una ocupación buena ni una mala, la ocupación es ilegal. Lo que hay que hacer es poner las medidas oportunas para proteger a los españoles y ciudadanos que tienen una propiedad”.



Además, Engonga ha puesto en valor el trabajo que los vecinos de Horche está haciendo con la creación de la `Asociación Defiende Horche´ que lucha por sus derechos, y que mañana por la tarde van a realizar una concentración para seguir luchando contra esta situación y ha apuntado que el PP “está con ellos, que nos tienen para lo que necesiten y que asistiremos mañana a esa convocatoria”.



El problema de Horche, ha explicado, no surge ahora, comenzó hace ocho años, “pero lamentablemente ahora es noticia porque en el último año se están produciendo amenazas, robos y hurtos”.



Finalmente, ha criticado que hace unos meses el gobierno de PSOE y Podemos cambiaran la ley y una persona que quiere ocupar una vivienda “si lo hace sin intimidación ni violencia lo puede hacer. Esto no es defender a los españoles ni la constitución de 1978”. Por ello ha reclamado al PSOE que “proteja de manera inmediata a las personas afectadas y que acabe con la inseguridad jurídica”.