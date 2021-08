Piden en Guadalajara una adecuada dotación de profesionales estables para una verdadera vuelta a la presencialidad en la Sanidad

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 05 de agosto de 2021 , 12:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Hace 1 mes que en los Centros de Salud se ha recuperado la opción de que los usuarios puedan solicitar cita presencial con los distintos profesionales que en ellos trabajan: médicos de familia, pediatras o enfermeros y enfermeras entre otros; pero el momento no ha sido el más adecuado, dada la ausencia de profesionales para cubrir al 100% las merecidas vacaciones de los trabajadores de la sanidad.



El acceso a la Atención Primaria y a sus profesionales, puerta de entrada al sistema sanitario, debería de facilitarse aún más. La consulta telefónica, única forma de poder contactar con los profesionales durante muchos meses, o un Call Center que muchas veces se atiende de forma remota desde otra provincia, no es algo que quieran ni los profesionales, ni los usuarios.



Los distintos miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara, en representación de los usuarios y profesionales de la sanidad piden que los centros de salud o consultorios de nuestra provincia tengan una dotación adecuada y estable de los distintos profesionales que nos atienden.



Agradecemos a los profesionales de la sanidad el esfuerzo que día a día hacen para compaginar las tareas habituales, con otras nuevas, como pudieran ser avanzar en la vacunación que permita adquirir lo antes posible la tan deseada inmunidad frente al Covid 19. Sin embargo exigimos una rápida solución a todos y cada uno de los problemas que impiden a veces un rápido acceso a los centros sanitarios y sus profesionales.



La Pandemia se alarga ya por más de 17 meses, y hay enfermedades y enfermos, que ya no pueden esperar más, continuando a día de hoy en lista de espera de consultas, pruebas diagnósticas o intervención quirúrgica. Los anuncios reiterados respecto de la ampliación del Hospital en Guadalajara, que esperamos se materialice los antes posible, o la próxima apertura de nuevos centros de Salud, junto a la reforma o nueva ubicación de otros ya existentes, no es suficiente, sino se acompaña de una plantilla estable de profesionales sanitarios y no sanitarios, junto a los medios adecuados para cada nivel asistencial, primaria y especializada.