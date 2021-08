Novena de la Virgen de la Mayor, patrona de Sigüenza, del 13 al 23 de agosto

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 05 de agosto de 2021 , 11:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Del viernes 13 al sábado 23 de agosto, con fiesta el domingo día 22, es la novena y fiesta de la Virgen de la Mayor, patrona de Sigüenza. «Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera» es el lema de la novena, cuya intención general se ofrece por superación definitiva y víctimas de la pandemia y por todos aquellos que trabajan y sirven para su sanación.



Así, todos los actos del novenario se ajustarán a los criterios legales y eclesiásticos en medio de la actual situación y, si fuera necesario, se introducirían aquellos cambios y restricciones que eventualmente fueran necesarias.



El novenario a la Virgen de la Mayor de Sigüenza tiene, como es habitual, dos convocatorias: las 8 de la mañana, con rosario de la aurora por las calles de la ciudad, misa y ejercicio de la novena; y a las siete y media de la tarde, con rosario, novena, misa y salve cantada. No habrá predicación ni en la convocatoria matinal ni en la vespertina, salvo festivos y sus vísperas. No habrá tampoco, como sí ha habido otros años, peregrinaciones especiales en el Rosario de la Aurora, ni entrada a otros templos fuera de la catedral.



Las fiestas principales del novenario serán el domingo 15 de agosto, solemnidad de la Asunción, este año sin ofrenda floral pública a la Virgen de la Mayor, con misa presidida por el obispo diocesano a las 11:30 horas, y el domingo 22 de agosto, este año día de la Virgen de la Mayor (su fiesta es el domingo siguiente al día de san Roque, 16 de agosto), con misas a las 9 horas, 11:30 horas (ésta presidida por el obispo diocesano y el arzobispo emérito de Sevilla) y 20 horas. Este año no se celebrará la procesión solemne y concurridísima, la procesión de los faroles, de las 21 horas. A cambio, se rezará el rosario ante la Virgen de la Mayor a esa misma hora.