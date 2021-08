El Partido Popular de Guadalajara reclama “un reparto justo” de los Fondos Europeos “que se ajuste a las necesidades de cada comunidad autónoma”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 03 de agosto de 2021 , 13:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El vicesecretario de Economía, Empleo y Sectorial del Partido Popular de Guadalajara, José Miguel Benítez, ha calificado de “auténtica falta de respeto y engaño” que Pedro Sánchez anunciara en la Conferencia de Presidentes que las Comunidades Autónomas van a recibir el 55% de los Fondos Europeos, “cuando ya hace 10 meses anunció lo mismo en los Presupuestos Generales del Estado”



Benítez ha hecho estas declaraciones esta mañana de rueda de prensa acompañado por el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, donde ha recordado que comunidades van a recibir en este 2021 un total de 10.500 millones de euros, que suponen el 55% de los 19.036 millones que España va a recibir este año.



El vicesecretario provincial ha asegurado que se trata “de una tomadura de pelo” que el Gobierno diga va a gestionar ese porcentaje desde Moncloa “dictando para qué y cómo deben usar las autonomías esas ayudas”. Si esto se desarrolla de esta manera, “la comunidades serán meras tramitadoras de los proyectos que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez decida”.



Igualmente ha criticado “que la cogobernanza” solo se aplique con sus socios nacionalistas” y ha reprochado a los socialistas que la España multinivel que Sánchez ha trasladado en la Conferencia de Presidentes “no tiene cabida en el estado autonómico de nuestra Constitución. No aceptamos chantajes en el reparto de fondos, ni tratos de favor en función de si en una comunidad autónoma gobierna una partido nacionalista o no”. Con esta actitud, ha aseverado, Sánchez “penaliza al cumplidor y beneficia al que no lo es”.



Benítez se ha mostrado indignado de que al País Vasco se le cedan 220 millones de euros por el simple hecho de que su presidente Urkullu asista a la Conferencia “cuando es su obligación y no implica ningún premio de estas características” y ha aseverado que “estos fondos no pueden servir para que Pedro Sánchez siga manteniendo su gobierno a cambio de concesiones políticas y económicas a sus socios”.



Desde el Partido Popular, “defendemos que el reparto debe realizarse de una manera justa y teniendo en cuenta las necesidades de cada comunidad autónoma”. En este sentido, ha apuntado que Castilla-la Mancha ha sido la región con mayor tasa de mortalidad y la segunda en letalidad, siendo una de las regiones más afectadas por el coronavirus, “y lo justo sería que nuestra comunidad recibiera más importe de estos fondos europeos”.



Desde el Partido Popular defendemos “un reparto justo de los fondos europeos y que se ajusten a las necesidades de cada comunidad autónoma porque entendemos que cada comunidad es diferentes a las demás”.



En el caso de Castilla-La Mancha, ha apuntado, los datos del paro, exceptuando el Corredor del Henares y el de La Sagra que son positivos, “no son muy buenos” y por ello, ha insistido en la necesidad de percibir una mayor cantidad de ayudas para “impulsar a las empresas, a las pymes, a los autónomos así como la creación de nuevas empresas con este tipo de ayudas, y de este modo, intentar paliar los efectos económicos negativos que la pandemia ha dejado en nuestra economía”.



El vicesecretario del PP de Guadalajara también ha denunciado que en este reparto de fondos “los más perjudicados” son los ayuntamientos a los que “tan sólo llegará un 4,2%”. Benítez, que también es alcalde de la localidad de Quer, ha recordado cómo durante toda la pandemia los ayuntamientos han realizado una labor incansable, día y noche, para paliar los efectos del coronavirus en sus poblaciones y ahora que es el momento de percibir estas ayudas, el Gobierno decida otorgarles “una cantidad ínfima”.



En esta línea, ha apuntado que los vecinos no entienden de competencias y quieren soluciones a sus problemas y “es lo que hemos hecho y haremos los ayuntamientos”. Por ello, ha defendido “que son los propios consistorios “los que deben percibir estas ayudas para gestionarlas de forma real y directa a los problemas de los ciudadanos”.



Finalmente ha recordado que la Comisión Europea ha vuelto a dar la razón al PP al respaldar a los alcaldes en su protesta para que el Gobierno les conceda más porcentaje de esos fondos “tras el papel primordial que han desempeñado durante la pandemia”. La propia Von der Leyen ha respondido a un escrito que los alcaldes del PP enviaron el 1 de junio, tras una concentración que protagonizaron en mayo ante el Congreso,” reclamando que a los ayuntamientos les llegue el 14% de estos fondos y no los raquíticos 4,2%”, ha zanjado.