El Tribunal de Cuentas exige 9,7 millones de euros a UGT por el caso de los ERE de Andalucía

sábado 31 de julio de 2021 , 12:11h

El Tribunal de Cuentas ha reclamado 9.745.882 euros al sindicato UGT por un expediente de responsabilidad contable derivado del caso de los ERE de Andalucía tras más de 10 años de investigación.



El sindicato ya ha recurrido la decisión. Denuncia indefensión y sostiene que la cantidad que se le exige supondrá su "inmediato bloqueo económico", por lo que se ofrece a responder con su patrimonio inmobiliario.



Tal y como publica este sábado El País, el acta de liquidación recoge las irregularidades atribuidas al sindicato como actividades relacionadas con "los expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía" con ayudas que no se gestionaron de la forma correcta.



Según sostiene el Tribunal de Cuentas, se concedían a trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) u otro tipo de despido, sin embargo, se beneficiaron de las ayudas trabajadores que no reunían las "condiciones exigidas para ello".



La decisión se le comunicó a UGT el pasado 15 de julio con la entrega de "ingente documentación", tal y como indica el abogado del sindicato en el recurso presentado. Alegan "indefensión" porque consideran que el delegado instructor del procedimiento no especifica concretamente en qué irregularidades fundamenta las imputaciones. Del dinero exigido, 2.862.584 euros se reclaman de forma conjunta y solidaria con la Federación Minerometalúrgica de CCOO.



Además de advertir que la cantidad exigida es "objetivamente muy elevada", el sindicato defiende en el recurso que "afecta al normal desenvolvimiento de la actividad del sindicato, comprometiendo su actividad sindical y en definitiva el derecho fundamental de libertad sindical (artículo 28.1 de la Constitución)". Además, señalan que ni UGT ni la Federación Estatal del Metal, Construcción y Afines del sindicato, a quien se dirige el escrito, han recibido "cantidad alguna de las que se reclama afianzamiento". "Las han recibido los trabajadores afectados por los expedientes laborales correspondientes", subrayan.



UGT ya ha advertido que en caso de que se produzca el bloqueo económico-financiero, acudirá al Tribunal Constitucional en petición de amparo.