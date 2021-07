Vuelve el Festival Gigante 2021

lunes 26 de julio de 2021 , 12:57h

Por fin podemos anunciaros que Festival Gigante 2021 se celebrará los días 26, 27 y 28 de agosto en la Huerta del Obispo de Alcalá de Henares, con un AFORO REDUCIDO, de pie y sin distancia, con uso obligatorio de mascarilla. En las próximas semanas daremos todos los detalles sobre el desarrollo del Festival.

De nuevo, tres días de música que reúnen en el Escenario Gigante de la Huerta del Obispo a grandes artistas como AMARAL, VIVA SUECIA, CAROLINA DURANTE, XOEL LÓPEZ, LA BIEN QUERIDA, CIUDAD JARA, EMBUSTEROS, EVA RYJLEN, NUNATAK, VEINTIUNO, ARDE BOGOTÁ, CARMEN BOZA, WE ARE NOT DJS

¡Pero esto no es todo! Del 22 de agosto al 25 de agosto, podrás disfrutar de las actuaciones de COMANDANTE TWIN, MARÍA GUADAÑA, SIDE CHICK, ALVARO SUITE, VAHO, SUU, OLIMPIA, GOTELÉ, AINOA BUITRAGO, NOCTURNOS, HOLA CHICA, SIENNA, en el Escenario Sideral ubicado en el Parque Sementales, con acceso gratuito y aforo muy reducido.

Últimos abonos a la venta únicamente en puntos oficiales:

festivalgigante.com y Concertados.com

Recuerda que los abonos adquiridos para 2020 son automáticamente válidos para esta edición sin ningún trámite adicional.