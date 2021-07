Desde este martes, se pueden solicitar las becas de material escolar del Ayuntamiento de Azuqueca

martes 20 de julio de 2021

De cara al próximo curso escolar 2021/2022, que comenzará en septiembre, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares va a destinar un total de 84.000 euros en ayudas para la compra de libros o material escolar. En concreto, se van a conceder 1.000 becas de 84 euros cada una destinadas al alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria. El plazo de presentación de solicitudes -se puede descargar pinchando AQUÍ- se abre este martes 20 de julio y finaliza el 3 de agosto. La documentación se debe entregar en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) en el siguiente horario: de lunes a viernes, por las mañanas, de 10 a 12 horas y, por las tardes, de 16 a 19 horas -exclusivamente para la tramitación de becas-.



La concejala de Educación Global, Susana Santiago, recuerda que "se trata de una línea de ayudas dirigidas a familias con menor nivel de renta, por lo que los requisitos son exclusivamente económicos". Se valorarán las rentas per cápita de los solicitantes, calculadas a partir de la renta anual de la unidad familiar (padres e hijos hasta 25 años), dividida entre el número de miembros que la integran. No se concederán becas a aquellas familias que superen los 6.000 euros de renta per cápita. También se establece como requisito estar empadronado y residir en Azuqueca.



Plazos del proceso



Una vez revisadas todas las solicitudes, se publicará un listado con el número de registro de todas aquellas en las falte documentación para que pueda ser aportada en un plazo de dos días hábiles. A continuación, se publicará un listado provisional y habrá un plazo de cinco días hábiles para reclamaciones. El listado definitivo se publicará tres días después del fin del plazo de reclamaciones. A partir de ese momento, se entregarán los denominados 'vale-librería' por un importe de 84 euros a las personas beneficiarias. Deben canjearse en las librerías de la localidad y tienen como fecha límite de validez el 15 de noviembre de 2021.