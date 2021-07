El Hospital La Antigua de Guadalajara pone la primera piedra para su ampliación

miércoles 14 de julio de 2021

Clínica La Antigua, hospital médico-quirúrgico privado, perteneciente al grupo hospitalario asturiano Laber hospitales, ha puesto la primera piedra de lo que será su ampliación y que le llevará a contar con nuevos quirófanos, nuevos puestos UCI, así como una nueva unidad de reanimación. Una obra que está prevista finalice en el último trimestre de 2022 y que va a contar con una inversión global de ocho millones y medio de euros. Una inversión que dotará de cerca de 7.000 nuevos metros cuadrados para la atención y el cuidado de sus pacientes.



Con esta ampliación, el Hospital La Antigua añadirá, a los servicios e instalaciones que ya tiene, cuatro quirófanos integrados, cinco puestos de Uci y una unidad de reanimación con capacidad para 18 pacientes. Además, en la primera planta del edificio se construirán 17 nuevas consultas donde ubicar las especialidades de ginecología, cirugía plástica, cardiología, oftalmología y urología y se sumarán 17 nuevas camas hasta llegar a un total de 54, pudiendo, en caso de necesidad, aumentar este número de camas hasta las 67.



En este acto han estado presentes José Landeira Bernaldo de Quirós, consejero delegado de Laber Hospitales, Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara y Margarita Gascueña, delegada de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Quienes estuvieron acompañados por Antonio Sanz, gerente del Hospital Universitario de Guadalajara, Daniel Basante, director general de Laber Hospitales y Jorge Esteras, gerente de Clínica La Antigua, además de otras personalidades de la vida social y política de la provincia de Guadalajara.



Jorge Esteras, gerente del centro fue el encargado de presentar la ampliación del centro pues, como reconoció durante su intervención “desde hace tres años somos conscientes de la necesidad de ampliar las infraestructuras para poder realizar procesos con mayor complejidad y envergadura y, así, poder dar al paciente una atención integral en nuestras instalaciones”, a lo que continuó diciendo “para nosotros, es todo un reto el poder realizar esta obra sin interrumpir la actividad diaria de la clínica”, recordando que, en 2020, pasaron por el centro más de 36.500 pacientes. “Para ello, contamos con un equipo de trabajo y coordinación permanente que solventa y previene las posibles incidencias”, para finalizar afirmando que “el nuevo hospital La Antigua, será un centro de vanguardia digitalizado, sostenible con el medio ambiente y, lo más importante, humanizado y pensado para las personas”.



José Landeira Bernaldo de Quirós, consejero delegado de Laber Hospitales, hizo hincapié en que los más de 7.000m2 del nuevo hospital de la Antigua apuestan por la inversión en la última tecnología médica, con una nueva y completa área quirúrgica con quirófanos integrados y los últimos estándares de calidad para garantizar todo tipo de cirugías; con una potente Unidad de Cuidados Intensivos que contribuirá a sumar más camas a nuestro sistema sanitario y que tan necesarias hemos visto que son en estos últimos meses, con más consultas médicas, para atender todas las especialidades médicas posibles y con una planta de hospitalización que si fuéramos un hotel faltarían estrellas para catalogarnos. Pero poner en marcha todo esto solo será posible gracias a todos nuestros profesionales, sanitarios y no sanitarios y a todas las nuevas incorporaciones que espero que se produzcan.

“Una apuesta e inversión del Grupo Laber por Guadalajara que se ha visto recompensada por la fidelidad de nuestros pacientes”



Por su parte, el alcalde de la capital, Alberto Rojo, ha felicitado al director del centro sanitario, Jorge Esteras, y a José Landeira, consejero delegado de Laber hospitales, en representación de todo el personal de la clínica, por este “paso tan importante que vais a dar, y que supone crecer para desarrollarse, para adaptarse a la realidad, para generar desarrollo y por tanto para crear empleo y bienestar en las familias”.



Rojo ha puesto en valor la inversión de 6 millones de euros que el Grupo Laber Hospitales llevará a cabo en la Clínica La Antigua, “que supondrá además la creación de un buen número de empleos directos e indirectos” y que demuestra “que Guadalajara es un lugar estable y óptimo para la inversión”.



Clínica La Antigua



Clínica La Antigua lleva al servicio de los pacientes desde hace más de 50 años, siendo, en los años 70, una de las clínicas de referencia en obstetricia. En la actualidad, es el principal operador de servicios hospitalarios privados de Guadalajara y el Corredor del Henares, contando con un amplio equipamiento en quirófanos, además de tener unidad de reproducción asistida y encontrarse en la vanguardia en el diagnóstico por imagen, en laboratorio de análisis clínicos, así como en anatomía patológica.



En la actualidad, la clínica cuenta con 165 trabajadores laborales y 110 médicos especialistas a los que, cuando se ponga en marcha la ampliación, se sumarán 120 nuevas incorporaciones entre celadores, enfermeras, enfermeras especializadas en UCI y quirófano, así como auxiliares de clínica. Datos a los que hay que sumar los empleos indirectos que se generan, siendo estos, en la actualidad de 380 proveedores.



Nuevo hospital del futuro en Guadalajara



El nuevo Hospital La Antigua nace con la idea de seguir siendo un referente en la sanidad privada de la provincia de Guadalajara y todo el Corredor del Henares sin perder la colaboración continua con el SESCAM. Esta colaboración, que viene de muchos años atrás, ha ayudado a rebajar la lista de espera quirúrgica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra provincia. El pasado año 2020, hemos sido testigos de un hecho histórico. Hemos sufrido una pandemia nunca antes vivida en nuestra generación. Clínica La Antigua, referente en la sanidad privada, ha estado trabajando por el bienestar de todos nuestros pacientes además de ponerse al servicio de las autoridades sanitarias competentes para ayudar y colaborar en todo lo necesario. Fruto de esa colaboración se atendieron los servicios de obstetricia y ginecología, neonatología y pediatría. Durante el periodo del 25 de marzo al 6 de mayo de 2020 se atendieron en el centro 153 partos y todas las urgencias pediátricas y ginecológicas que surgieron.



El nuevo Hospital La Antigua será una realidad en unos meses y supondrá una importante inversión de futuro en nuestra provincia. Mejora y ampliación de instalaciones y medios técnicos, creación de nuevos puestos de trabajo tanto sanitarios como no sanitarios, refuerzo del cuadro médico y servicios de UCI que no existen hasta el momento en nuestra zona de influencia.



El nuevo Hospital La Antigua será un centro hospitalario al servicio de todos y para todos. Un futuro que pronto será, el presente de la ciudad de Guadalajara.