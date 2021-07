ATENCIÓN, más del 40% de los nuevos contagios en Israel se producen en personas con la pauta de vacunación completa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 14 de julio de 2021 , 09:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los datos del Ministerio de Sanidad israelí han revelado una correlación entre los pacientes contagiados con la variante delta del coronavirus y las personas que fueron vacunadas en primer lugar, en torno al mes de enero, lo que podría tener su origen en un descenso de la efectividad de la vacuna a partir de los seis meses de su inoculación.



El exdirector general de salud del país hebreo ha asegurado públicamente que entre el 40% y el 50% de los nuevos contagios detectados se produjeron en personas que estaban completamente vacunadas.



Expertos del propio Ministerio han advertido no obstante de que aún es pronto para sacar conclusiones debido a lo reducido de la muestra y destacan además que la mayoría de las personas vacunadas en primer lugar eran de avanzada edad y que por ello tenían de por sí un sistema inmunitario más débil.



Sin embargo, este fenómeno era completamente predecible y, de hecho, confirma la capacidad de las vacunas para proteger contra la infección por SARS-CoV-2, y especialmente contra las formas graves de Covid-19.



Las vacunas disponibles actualmente, por efectivas que sean para prevenir formas graves de Covid-19 (hospitalizaciones, muertes...), no pueden proteger al 100% de los vacunados contra la infección. Un gran estudio de la población israelí, realizado desde finales de enero de 2021 hasta principios de abril y publicado en The Lancet , estimó la efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech en un 95,3% contra el riesgo de infección para personas completamente vacunadas (dos dosis).



Esto significa que poco menos del 5% de los vacunados aún pueden estar infectados con SARS-CoV-2. La cifra podría incluso aumentar en el caso de la variante Delta, que se cree que es más contagiosa que la variante Alpha, que era dominante en el momento del estudio.



El director de investigación y desarrollo médico de Pfizer, Mikael Dolsten, ha indicado que los datos de Israel, país con la vacunación más rápida del mundo, revelan que "tras seis meses podría haber riesgo de contagio debido a la caída esperada de los anticuerpos".



En cualquier caso, los datos apuntan a que la vacuna ha evitado que incluso en estos casos de contagio se produjera un cuadro grave de la enfermedad.



Precisamente este domingo, el ministro de Sanidad israelí, Nitzan Horowitz, ha anunciado que se podrá administrar una tercera dosis a los adultos de riesgo.



"A partir de ahora vamos a dar un tercer pinchazo a la gente con riesgo inmunológico", ha explicado Horowitz en declaraciones a la televisión pública israelí, Kan.



El ministro ha indicado que están evaluando la posibilidad de ampliar el alcance de esta tercera dosis y administrarla a la totalidad de la población.