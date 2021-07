SATSE denuncia que ocho servicios de salud discriminan a sus enfermeras y enfermeros al no reconocer el ‘solape de jornada’

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 13 de julio de 2021 , 12:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que un total de ocho servicios autonómicos de salud discriminan a sus enfermeras y enfermeros respecto a sus compañeros y compañeras que trabajan en el resto de comunidades autónomas al no reconocer el trabajo “extra” que realizan todos los días fuera de su jornada laboral para asegurar que sus pacientes reciben la atención y cuidados necesarios.



Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja son las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, que siguen sin reconocer el conocido como “solape de jornada” como tiempo de trabajo, pese a la existencia de distintos fallos judiciales que han dado la razón al Sindicato de Enfermería en las sucesivas demandas planteadas.



“Gracias a una labor continua y constante ante las distintas consejerías de Sanidad y los tribunales hemos ido consiguiendo que reconozcan un justo derecho laboral en ya nueve comunidades autónomas pero se debe generalizar con carácter urgente en el conjunto del Estado, para que no siga habiendo unos profesionales discriminados frente a otros”, señala.



El solape es el tiempo de trabajo (20 minutos, como mínimo) que una enfermera o enfermero dedica, fuera de su jornada laboral, a dar al compañero o compañera que le releva información clínica fundamental y trascendente sobre la evolución y cuidados que requieren todos sus pacientes. Unos datos que, de igual manera, recibe cuando entra a trabajar por parte del profesional que le ha precedido en el turno anterior.



Según las estimaciones del Sindicato de Enfermería, una enfermera o enfermero que presta sus servicios en un centro hospitalario de los servicios de salud de las ocho comunidades autónomas mencionadas hace de media unas 80 horas al año que no son reconocidas como tiempo de trabajo.



SATSE viene reclamando en las diferentes mesas y órganos de negociación que el ‘solape de jornada’ sea compensando preferentemente también en tiempo de trabajo, como ya sucede en autonomías como Baleares, Euskadi, Extremadura, Castilla y León, Navarra y Comunidad Valenciana.



Una demanda que tiene más razón de ser una vez que se ha constatado el esfuerzo, dedicación y compromiso del conjunto de enfermeras y enfermeros en su día a día desde siempre y que se ha visto incrementado durante los más de 18 meses de lucha contra la pandemia del coronavirus, afirman desde la organización sindical.



“Queremos que se haga justicia y se reconozca un trabajo que, en definitiva, va en beneficio de la persona a la que atiende y cuida una enfermera o enfermero porque el traspaso de información entre compañeros resulta muy importante para garantizar una asistencia segura y de mayor calidad”, añaden desde el Sindicato.



Por último, la organización sindical subraya que se trata de un claro ejemplo de discriminación entre los profesionales del sistema sanitario público de nuestro país, al reconocerse o no una misma labor profesional por el mero hecho de trabajar en una comunidad autónoma u otra. “Es absolutamente inaceptable que, a igual trabajo y responsabilidad profesional, no se tengan los mismos derechos y condiciones laborales”, concluye.