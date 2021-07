El Ayuntamiento de Cogolludo solicita que se cambie la ubicación de unas canastas en el CRA La Encina

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 08 de julio de 2021 , 12:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Cogolludo, que es quien en principio tiene adjudicadas las tareas de mantenimiento de la Sección de Cogolludo del CRA La Encina, llevó a cabo el pintado del patio del colegio hace un tiempo, posicionando en él una cancha de baloncesto reglamentaria, que, por sus dimensiones (28x15 metros), cabe perfectamente en la pista del colegio de 32x18m.



No ocurre lo mismo con la cancha de fútbol sala, cuyas dimensiones de 40x20 metros no se pueden encajar en ese mismo espacio. “Por eso, optamos por incluir una cancha de baloncesto con las medidas reglamentarias, a fin de que se pueda utilizar por los aficionados a este deporte que hay en Cogolludo, también en verano”, señala el alcalde de Cogolludo, Juan Alfonso Fraguas.



Recientemente, llegaron las nuevas canastas, aportadas por la Consejería de Educación, cuyos tableros el Ayuntamiento también mejoró, cambiándolos por unos de metacrilato para aumentar su durabilidad. Sin embargo, los operarios de la Consejería de Educación, siguiendo un criterio que el Consistorio no comparte ni comprende, las han ubicado de una forma que no permite la práctica con normalidad del baloncesto, estorbada por las ramas de los árboles y con distancias insuficientes hacia una de las “bandas”. Además, la ubicación hace inservibles las líneas que se pintaron hace más de un año.



Es cierto que es el fútbol el deporte que más se practica, por lo que en ningún caso se ha solicitado la retirada de las porterías, que no impiden la práctica de ambas disciplinas en el mismo espacio.



En resumen, utilizando el patio como propone el Ayuntamiento, se podía jugar sin problemas a ambos deportes. “Por eso, les solicitamos que reubiquen de la manera más lógica para la práctica del deporte”, termina Fraguas.