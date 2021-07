“¿Qué le pasa al PSOE en Castilla-La Mancha?”

miércoles 07 de julio de 2021 , 20:30h

Quizás sea por aquello de que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar”; o por la inercia de camino al ‘batacazo’ que lleva su jefe, que a pesar de tapar sus vergüenzas con la todopoderosa publicidad institucional, cada día le asoman más por todas partes; o los nervios que provoca un proceso interno de renovación que no está tan atado como quieren mostrar.



Lo que es patente es que el PSOE en Castilla-La Mancha no es el que era.



Lejos ha quedado aquel partido relativamente serio. Lejos, muy lejos. Ni nos acordamos ya de aquel PSOE que ha quedado disuelto en un partido difuso, desdibujado, desnortado e incómodo sobre el terreno, si es que en algún momento se han atrevido a ello porque, más allá de actos acotados para sus cargos, el PSOE no pisa la calle.



Ni los cargos del PSOE regional ni los miembros del gobierno socialista, y mucho menos Emiliano García-Page, han pisado un comercio, una peluquería, una pequeña empresa o un autónomo. Su progresivo alejamiento de la realidad, de los problemas que importan, y de la gente de su tierra, es palpable.



Y es que el PSOE de Castilla-La Mancha ha adquirido una nueva afición, la de los insultos, las faltas de respeto y las campañas de desprestigio hacia el líder de la oposición y presidente del PP-CLM, Paco Núñez.



Lo cierto es que el gusto por el insulto y la falta de respeto no nos extraña en absoluto, a la vista está que es parte del argumentario que sale del Palacio de Fuensalida a diario y que el jefe de los socialistas, Page, ha tomado como suyo. Es realmente preocupante ver como el PSOE abusa del argumentario infantil, con adjetivos gruesos y poco preparados, con la frase fácil y el regate corto.



Lamento que esos portavoces del PSOE tengan que verse arrastrados por la peligrosa inercia del Palacio de Fuensalida al insulto y la falta de respeto, estoy seguro de que ellos no están cómodos en ese papel y ven como la deriva de Page les conduce a actitudes poco decorosas, pero es el precio que hay que pagar por pertenecer a un partido, el PSOE, que tanto Page en la región como Sánchez en el país se están encargando de liquidar.



Y digo que se están encargando de liquidar porque las últimas decisiones que estamos viendo a nivel político no nos dejan salir de nuestros asombro. Primero fue la negativa rotunda y casi por la fuerza a bajar el IVA al sector de la belleza personal: peluquerías, barberías o centros de estética. En una jugada sorprendente, el PSOE se saltó las decisiones democráticas tomadas en el Senado para dar la espalda a un sector tremendamente afectado por la pandemia y que comprueba que no puede contar con sus gobiernos nacional ni regional.



Otra de las decisiones llamativas y sorprendentes, que en este caso afectan a la región, es la del ‘impuestazo’ que la Junta de Page pretende poner a las personas que cuentan con una vivienda vacía, ya sea de sus padres, abuelos, en el pueblo o similar. Así pretende el PSOE luchar contra la okupación de viviendas, haciendo pagar más a sus dueños, friendo a impuestos al contribuyente de a pie.



En definitiva, no sé si en algún momento volverá el PSOE que conocíamos, lo dudo mucho. De lo que sí estoy seguro es que esa caricatura que han conformado, ese gusto por el insulto y faltar, no va a salirle gratis a Emiliano García-Page.



José Manuel Tortosa



Senador del Partido Popular de Castilla-La Mancha y alcalde de Las Pedroñeras (Cuenca)