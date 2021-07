MAL PARA EL TURISMO : España protagoniza este miércoles la portada del Financial Times "La variante delta sitúa a España a la cabeza de la incidencia en Europa"

miércoles 07 de julio de 2021 , 13:39h

Los expertos advierten que España se encuentra inmersa en la quinta ola de coronavirus. Se trata de una fase de la pandemia distinta, ya que la media de edad de los contagiados va de los 16 a los 35 años. La franja de la población que fallecía en otras olas ya está vacunada, por lo que los fallecimientos y los ingresos en UCI no están aumentando.



España protagoniza este miércoles la portada del Financial Times (FT) y no por buenos motivos. El diario económico referente a nivel europeo alerta de que la variante Delta de coronavirus, mucho más contagiosa, ha elevado la tasa de Covid-19 en nuestro país hasta situarla como la más alta de toda la Europa continental. El rotativo incide en que la tasa de infección casi se ha triplicado en la última semana, impulsada por el fuerte aumento de los contagios entre los menores de 30 años.



El tabloide apunta en un titular que: "La variante delta sitúa a España a la cabeza de la incidencia en Europa". El periódico ilustra este titular con una fotografía de la no fiesta del 6 de julio San Fermín en Pamplona (Navarra).



"La variante Delta del Covid-19 y el aumento de las infecciones entre los jóvenes no vacunados han catapultado la tasa de coronavirus en España hasta la más alta de la Europa continental", advierte el diario de acuerdo con los datos que ha recabado a través de una investigación propia. Estos datos llegan en un momento especialmente delicado, con todo el sector del turismo en vilo por ver cómo marcha la temporada de verano, clave para sus ingresos, y atentos sobre todo a la llegada de turistas extranjeros, siendo Reino Unido tradicionalmente el principal emisor a nuestro país.



El FT incide en que las tasas de infección se han disparado durante la última semana, superando tanto a Portugal como a Rusia, al pasar de 58 casos por cada 100.000 habitantes el pasado 29 de junio a 156 este martes. España sigue estando ligeramente por detrás de Portugal en la tasa de 14 días, que según puntualiza es más utilizada como baremo en la UE.