El PP critica que Vega esté más centrado en defender los intereses de Page y Sánchez que en una gestión eficiente para los municipios y vecinos de la provincia

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 05 de julio de 2021 , 13:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Cumplidos dos años de mandato del Gobierno de la Institución Provincial, los diputados del Grupo Popular han realizado balance de la gestión del Equipo de Gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos, y han asegurado que este gobierno “está más centrado en defender los intereses de los Gobiernos de Page y de Sánchez, que de llevar a cabo una gestión eficiente en defensa de los municipios y vecinos de la provincia de Guadalajara”.



El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Alfonso Esteban, ha recordado cómo el presidente de la Diputación, el socialista José Luis Vega, “ha estado callado” con la supresión de servicios esenciales para los vecinos de la provincia, como la merma en la línea de tren que va a Sigüenza por la Vega del Henares, así como en las líneas de autobús por toda la geografía provincial. “Vega no ha conseguido que esta situación se revierta, posponiéndose cualquier tipo de acción con la excusa de que vivíamos en un estado de alarma y en el que número de usuarios había bajado” ha lamentado. Meses después y con la vuelta a cierta normalidad, “Vega no ha conseguido revertirlo en las negociaciones que debería haber llegado con la Junta de Comunidades y el Ministerio. Simplemente se creó una mesa de transporte en la Institución Provincial a propuesta del Grupo Popular que no ha dado ningún fruto real”.



Un transporte que se ha visto mermado, al igual que pasa con el cierre de los consultorios médicos, obligando a los vecinos a trasladarse a municipios cabecera. Lo mismo que ocurre con el insuficiente acceso a internet en muchas zonas de nuestra provincia y por lo que el Gobierno Provincial no ha querido hacer nada. “Tampoco ha dicho ni hecho nada en contra de la subida de impuestos o en defensa de la Constitución frente a los golpistas independentistas”, ha recordado. El último ejemplo de esta servidumbre, desde el punto vista económico, fue “poner encima de la mesa 30.000 euros para los fastos del día de la Región, algo absolutamente impropio y que nunca antes se había hecho, demostrando que es un presidente a los pies y servicio de sus jefes socialistas”.



Teniendo una de las mejores situaciones económicas en esta Administración gracias a la gestión de los gobiernos del Partido Popular, el portavoz ha criticado que, con un remanente de 72 millones de euros, “Vega haya sido incapaz de poner en marcha ningún proyecto novedoso para esta provincia”. Esteban ha recordado que en todos los mandatos, los presidentes han destacado por poner en marcha algún plan nuevo en la provincia. Vega, “no ha sacado adelante ni un solo proyecto”, es más, ha recordado que con el Gobierno del Partido Popular se llegó al máximo histórico de inversiones en sus presupuestos y el PSOE de Vega “lo ha permutado por subvenciones a dedo, las cuales se han incrementado un 46%, y el 72% de ellas a dedo”.



El Grupo Popular también ha reprochado que los plenos hayan quedado limitados a aprobar reconocimientos extrajudiciales de facturas porque los procedimientos administrativos para la contratación de los servicios o de los suministros en esta casa no han seguido el curso legalmente establecido. “No se ha aplicado la norma en la contratación de estos servicios y es el pleno el que tiene que aprobar permanentemente todas estas facturas con reparos de la Intervención”.



En cuanto a los servicios que presta la Diputación, Esteban ha declarado que los municipios más pequeños se han visto privados de servicios esenciales como la poda. Igualmente, no se ha solucionado el colapso existente en los servicios técnicos que asisten a los ayuntamientos informando la concesión de licencias urbanísticas. “Hoy todavía nos encontramos con más de medio año de retraso desde que un municipio solicita la licencia hasta que la Diputación la informa y el alcalde la concede, bien para una vivienda particular o para un pequeño negocio”. Por ello, ha criticado que “no se haya hecho nada” para mejorar los servicios más esenciales dependientes de la Diputación, en los pequeños municipios.



También se ha referido a la puesta en marcha del proyecto estrella de Vega, las brigadas de reparación urgente de averías, “que han quedado a medias, y no están siendo de utilidad, tal y como nos han trasladado muchos alcaldes que afirman que funcionan de manera mediocre”. En cuanto al Servicio de Recogida de Residuos, ha asegurado que no se ha avanzado nada a pesar de haber prorrogado el contrato en varias ocasiones. Por ello, ha adelantado que estando ya en la última prórroga, si no se llega en plazo a adjudicarlo, este servicio tendrá que ser prestado sin contrato. “Por lo tanto, esperamos que el Gobierno avance de una manera ágil mejorando el servicio, ampliándolo y posibilitando la incorporación a más municipios y que no lo deje morir esto por inanición”.



Además, estamos ante un Gobierno que “ha sido caótico en la concesión de subvenciones”. El último ejemplo, tiene que ver con las ayudas para la construcción de infraestructuras agrícolas, cuando la resolución de la convocatoria tuvo lugar con posterioridad a la finalización del plazo que las propias bases recogían para la finalización y justificación de las inversiones, provocando que ayuntamientos hayan tenido que renunciar por no poder ejecutar los trabajos en los plazos fijados. “Es lamentable que la Diputación destine 150.000 euros a un fin de vital importancia, y que los alcaldes tengan que renunciar por la mala gestión del Gobierno Provincial”.



Lo mismo que ocurre con los planes provinciales, para los que el Equipo de Gobierno planteó su realización en tres años en vez de en cuatro, y que en principio entendimos como positivo, “pero que no se va a llevar a cabo porque todavía hoy se están desarrollando trabajos relativos al ejercicio 2019, por lo que dudamos mucho que tengan capacidad de finalizarlos en 2022, como habían previsto”.



En relación a la gestión económica, Esteban ha recordado que cuando se liquidó el presupuesto del 2020, “cuatro de cada diez euros se habían quedado sin gastar” y ha lamentado que, siendo el fin primero y último de esta Diputación asistir y llevar a cabo inversiones en los municipios más pequeños, porque son aquellos que tienen menos recursos, “hemos visto que cuando se ha destinado una parte del remanente de tesorería a realizar inversiones, tan solo el 9% de este remanente, que son 6,6 millones de euros, se ha destinado a los municipios más pequeños”. En definitiva, el presidente de la Diputación “no está centrando sus esfuerzos en los municipios que más necesidades tienen, sino que decide destinar los recursos de la Diputación a los caprichos de Page, o a beneficiar a ciertos municipios más grandes frente al resto”.



Por todo ello, desde el Grupo Popular esperan que en los dos años que quedan, “esta Diputación se active y ponga en marcha los recursos que tiene para mejorar nuestros pueblos, ponga en marcha medidas reales incluso el cooperación con otras administraciones, para que la lucha contra la despoblación sea una realidad y no se quede en anuncios y conferencias”.