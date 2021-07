VARAPALO JUDICIAL AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ : El Tribunal Constitucional declara que nombrar directora a Rosa María Mateo de RTVE fue INCONSTITUCIONAL

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 02 de julio de 2021 , 07:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Tribunal Constitucional ha declarado contrario a la Constitución el decreto ley por el que el Gobierno nombró a Rosa María Mateo presidenta provisional de RTVE, al vulnerar el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación.



La decisión del Constitucional -que ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado Efe en fuentes jurídicas- no tiene efectos prácticos dado que ya hay un nuevo consejo de RTVE. El voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha propiciado la aprobación de esta sentencia, dado que se había producido un empate a cinco entre los magistrados del alto tribunal.



Contra la resolución han presentado votos particulares cinco magistrados que no comparten que se haya vulnerado ningún derecho. La sentencia acuerda la inconstitucionalidad del decreto ley por el que se nombró al consejo de administración de RTVE y da la razón así al Partido Popular, que recurrió este nombramiento.



En julio de 2018, el PP presentó dos recursos ante el Constitucional, firmados por más de cincuenta diputados el primero y otros tantos senadores el segundo, contra ese decreto con el que el Gobierno acometió la renovación temporal y urgente de RTVE. Los populares consideraban que el decreto, que culminó con el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única provisional de RTVE, fue un "golpe a la democracia" y una "aberración jurídica contra la separación de poderes".



En sus recursos, alegaban que el decreto no aborda "ninguna medida de extraordinaria y urgente necesidad" y consideraban que se inmiscuía en la "regulación interna" del funcionamiento de Congreso y Senado para seleccionar a los miembros del Comité de Expertos que deben evaluar a los candidatos del concurso público para el futuro Consejo de Administración de RTVE.



La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado en su cuenta de Twitter que se trata de un "nuevo varapalo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por sus atropellos a las instituciones de todos atacando su imparcialidad". "El recurso de @populares ha demostrado que utilizó RTVE en su beneficio nombrando Presidenta a Rosa María Mateo por Decreto para controlar el ente", ha señalado.