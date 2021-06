Los concejales Almudena Sanz y José Manuel Fernández ABANDONAN “Ciudadanos” de Cabanillas y pasan a ser ediles NO adscritos

lunes 28 de junio de 2021

Los dos concejales que resultaron electos en los comicios locales de 2019 por el partido “Ciudadanos” en Cabanillas del Campo, Almudena Sanz Cerezo, y José Manuel Fernández Bernabéu, han comunicado al Pleno del Ayuntamiento su decisión de abandonar la formación política en la que militaban, y de pasar a ser concejales “no adscritos” para el resto del presente mandato 2019-2023, manteniendo su acta de concejales. Hay que señalar que en días pasados el Ayuntamiento recibió ya la comunicación escrita de esta decisión, y la misma se ha tratado en el Pleno Ordinario celebrado este lunes 28 de junio, en el que el asunto se ha abordado como punto inicial del Orden del Día.



Los dos ediles electos por Ciudadanos han explicado que se acogen a su derecho legal de mantener el acta de concejal, que es personal, y por lo tanto pasan a ser ahora ediles no adscritos a grupo alguno, y actuarán de modo individual.



Esta nueva situación en la composición política edil Ayuntamiento ha obligado a aprobar una reorganización del Pleno y las comisiones informativas, según establece la legislación. Ha que destacar que la decisión de abandonar el partido y mantenerse como concejales es cuestión personal de los ediles, y no se somete a votación. Pero sí se ha votado el aspecto técnico de reorganización municipal, que ha salido adelante con el voto a favor de 15 concejales, la abstención de una edil del PP (Estela Iturregui) y el voto en contra del único concejal de Vox.



En el debate del asunto, los portavoces de los grupos Vox y Unidas Podemos han coincidido en demandar a los dos ediles “ex naranjas” la devolución a su partido del acta de concejal. Por su parte, Almudena Sanz y José Manuel Fernández han explicado que eso sería lo correcto en circunstancias normales, pero que la realidad es que la formación Ciudadanos en Cabanillas “está en proceso de descomposición”, y que no hay personas en la lista de 2019 dispuestas a incorporarse al Ayuntamiento, por lo que han optado por mantener sus actas.



Cabe recordar que ninguno de estos dos concejales está liberado ni recibe sueldo del Ayuntamiento, y que con su decisión pierden la asignación municipal que el Ayuntamiento reporta a los grupos políticos. Sí seguirán recibiendo, como el resto de concejales no liberados, las dietas por asistencia a plenos y comisiones que marca el reglamento del Ayuntamiento de Cabanillas



Mociones de Vox.-



También en el ámbito más político de la sesión de este lunes, cabe reseñar que el Pleno ha rechazado sendas mociones presentadas por el partido Vox. Una pedía un plan de reforma de los pasos de cebra de la localidad, y otra la actualización del Portal de Transparencia de la Sede Electrónica. Respecto a la primera, el Equipo de Gobierno ha señalado que no es momento de hacer reparaciones y repintados en los pasos de cebra, porque está a punto de comenzar una amplia campaña de renovaciones de asfalto, que obligarían a repetir el proceso. Respecto a la segunda, moción, el Equipo de Gobierno ha defendido que el Portal de Transparencia está actualizado, y que la gran mayoría de demandas de información de Vox se cumplen tal y como marca la Ley. La primera moción ha decaído con el voto a favor de Vox y PP, la abstención de los dos ediles no adscritos, y y el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos. La segunda moción sólo ha contado con el voto favorable del concejal de Vox, el rechazo de PSOE y UP, y la abstención del resto de concejales y concejalas (PP y no adscritos).