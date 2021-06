PP, Vox y Ciudadanos tendrían la mayoría absoluta de celebrarse hoy las elecciones

domingo 27 de junio de 2021 , 12:05h

PP, Vox y Ciudadanos podrían llegar a la mayoría absoluta según la encuesta de Sociométrica que publica este domingo El Español.



Este resultado tiene un significado importante ya que es la PRIMERA VEZ en la serie de sondeos de esta empresa en la que los tres partidos de centroderecha lograrían una mayoría suficiente para gobernar, concretamente 177 diputados.



Los populares serían además el partido más votado con un 26,2% de los votos, con los que obtendrían 115 escaños. El PSOE sigue su camino descendente y ya estaría a dos puntos del PP, en un 24,1%, con lo que se quedaría por debajo de los 100 diputados -concretamente 96-, tal y como han apuntado últimamente todas las encuestas publicadas.



El tercer partido en el Congreso sería Vox, que tendría un 16,6% del voto y 58 escaños, es decir, estaría por encima de sus resultados en noviembre de 2019 a pesar de la fuerte subida de voto del PP.



Por su parte, Podemos sigue su lenta agonía y supera sólo por cuatro décimas el 10% y se quedaría en 26 diputados, nueve menos de los que tiene ahora. Precisamente nueve serían los escaños que lograría Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón subiría hasta el 4,6% del voto y, eso sí, aunque consolida una subida importante, no logra despegar hasta el punto de vista de amenazar la posición del partido ahora liderado por Ione Belarra.



Ciudadanos superaría por dos décimas el 5% y tendría 4 diputados, seis menos de los que tiene actualmente.



Por último, en el bloque separatista, nacionalista y regionalista no había excesivos cambios y mantendría los 42 escaños de distinto signo que tienen actualmente.



Entre ellos, además, habría dos diputados para Navarra Suma, con lo que la mayoría del centroderecha sería de 179 escaños, cuatro por encima de la mayoría absoluta.



El PP conseguiría 131 escaños, un 29,8% de votos, y superaría al PSOE que descendería hasta los 98. Según el sondeo de Celeste-Tel, los 'populares' sumarían mayoría absoluta con Vox.



La concesión de indultos a los líderes independentistas y la subida del precio de la luz han pasado factura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que, si se celebraran elecciones, el PSOE bajaría de los 100 escaños hasta los 98 y perdiendo un 3% de votos, mientras que el PP pasaría a ser el partido más votado que crecería hasta los 131, un 29,8%, según la encuesta electoral difundida por Celeste-Te.



El vuelco electoral se produce porque los votantes socialistas muestran un perfil abstencionista mientras que la subida de los populares se debe a la absorción total de Ciudadanos y al hecho de que consigue hacer calar el llamamiento al "voto útil". Además, tal y como ocurrió en las elecciones a la Asamblea de Madrid empieza a captar el voto joven, casi el 41 por ciento de los nuevos votantes se decantaría por la formación de Pablo Casado.​



El bloque de derechas superaría al de izquierdas

Aun así, el bloque de derechas superaría al de izquierdas, debido a que la suma de PP, Vox y Cs tendría 181 escaños, frente a los 127 del PSOE, UP y MP. La formación morada también se vería perjudicada en el caso de celebrar elecciones porque solo obtendría 21 escaños, 14 menos que en 2019, situándose en una posición similar a la Izquierda Unida de Julio Anguita.



Por lo que respecta a las formaciones nacionalistas o regionalistas, no experimentarían cambios: ERC mantendría los 13 escaños, Junts los 8, PNV 6, EH Bildu 5 y la CUP 2.