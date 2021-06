El Campus Experience Fundación Real Madrid regresa por segundo año a los campos de fútbol Fuente de la Niña con 35 plazas becadas

martes 22 de junio de 2021 , 17:46h

El complejo de campos de fútbol Fuente de la Niña acogerá por segundo año consecutivo el Campus Experience Fundación Real Madrid, tras el exitoso resultado del año pasado.



“No dudamos en volver a colaborar con la Fundación Real Madrid en la organización de este campus en la ciudad, porque gracias a esta iniciativa, que aúna deporte y solidaridad, vamos a poder hacer realidad el sueño de niños y niñas que de otra forma no podrían disfrutarlo y para este equipo de gobierno es un regalo contribuir a hacerlo realidad”., ha enfatizado el primer edil.



El deporte, ha dicho Rojo, “es una maravillosa opción de integración social, porque es una actividad que nos permite socializar, hacer amigos y amigas, refuerza nuestra autoestima, nos enseña a respetar, a ser disciplinado, y a trabajar en equipo… no encuentro manera más sana y educativa para favorecer el crecimiento de nuestras niñas y niños”.



Por eso, ha expresado el primer edil, “quiero agradecer la confianza renovada de las fundaciones del Real Madrid, La Caixa y Hercesa en este campus, que ya el año pasado resultó ser un éxito, y que este año no dudamos volverá a repetirse”.



El alcalde ha agradecido a Iker Casillas su presencia hoy en la presentación de este campus, “no podía haber un mejor embajador que tú para esta iniciativa, te admiramos, todo el mundo te admira. Eres toda una institución, como lo es el Real Madrid, y trabajar de vuestra mano es un auténtico placer”.



Por su parte, Iker Casillas ha deseado durante su intervención el mismo éxito a este segundo campus que el obtenido el año pasado, “para llegar a más niños y niñas y hacer su verano mas divertido, mas sano y más formativo”.



Inscripciones a partir de hoy.-



Las inscripciones de esta segunda edición, que se celebra del 19 al 23 de julio, y está dirigida a escolares de 6 a 14 años, se abren hoy mismo, y permanecerán hasta el 12 de julio; pudiendo realizarse a través de la web www. campusexperiencermf.com/Guadalajara.



El campus tendrá una capacidad para 200 plazas, 35 de ellas becadas al 100%; y el resto, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Fundación Real Madrid, a un precio muy competitivo comparado con otros de las mismas características.



Así lo ha destacado Joaquín Sagués, director general de Campus Experience, agradeciendo al Ayuntamiento, y a las fundaciones Hercesa y La Caixa “su apoyo para poder dejar el coste de la inscripción a un precio tan competitivo”.



Por su parte, la Fundación Hercesa cubrirá las comidas de los menores becados y la Fundación La Caixa colaborará para cubrir las inscripciones.



A la presentación han asistido, la segunda teniente de alcalde Sara Simón; el concejal de Deportes, Evaristo Olcina; el director general de Deportes, Aurelio Zapata; y por parte de la Fundación Real Madrid, Iker Casillas, como adjunto a la dirección general de Fundación Real Madrid; Rafael García Cortés, director deportivo de Campus Experience; Joaquín Sagués, director general de Campus Experience y Félix González, director de Relaciones Institucionales de Fundación Real Madrid.



Por parte de Caixabank: Noelia Pérez, directora de Negocio en Guadalajara y Cuenca y de la Fundación Hercesa, Charo Hernández.



Los Campus Experience de la Fundación Real Madrid se vienen celebrando desde el año 2010 por todo el mundo, siendo la segunda edición en Guadalajara.