Ayuso abre la puerta a reformar la ley de Telemadrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 19 de junio de 2021 , 12:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este sábado a una posible reforma de la ley de Radio Televisión Madrid (RTVM) y no se ha pronunciado sobre el cierre de la misma que pide Vox.



"Ahora tenemos que afrontar hacia delante una posible reforma de la televisión pública y ver qué aspectos de estas leyes consideramos que pueden ser mejorados, lo estudiaremos", ha afirmado la dirigente autonómica en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la petición expresa del partido de Rocío Monasterio de cerrar la televisión pública.



Por otra parte, ha indicado que no solo se limitarán a esto sino que estudiarán también otros puntos que comparten con este partido, ya que considera que es "de ley hacerlo así". "No me parece oportuno que me voten y luego olvidarme de que también estoy ahí gracias a ellos", ha expresado la presidenta.



Buscar "espacios comunes" con Vox

Ayuso ha agradecido a Vox su apoyo en la investidura y ha asegurado que tienen que buscar "espacios comunes" durante estos dos años, pese a que en algunas cuestiones piensen "diferente". "Actualmente lo que necesito, más que votos, es que no obstruya", ha dicho, aunque ha insistido en que se pueden entender en varios puntos.