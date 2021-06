El Ayuntamiento de Guadalajara cancela su Semana Grande de Ferias ante la imposibilidad de realizar actos masivos

jueves 17 de junio de 2021 , 13:57h

La concejala de Festejos, Sara Simón, ha anunciado este martes la “suspensión de las Ferias de la ciudad” por segundo año consecutivo ante “la imposibilidad de organizar actos masivos a día de hoy”.



“La situación hoy es mejor que la de hace dos meses y la de septiembre será mejor que la de hoy, pero hoy sabemos que no podemos organizar ni programar actos masivos ni todos aquellos que caracterizan realmente a nuestra Semana Grande. Por ello, con tristeza y lamento, pero confianza en 2022, volvemos a suspender las Ferias de Guadalajara”, explicaba Simón.



Aún así, la responsable de Festejos apuntaba a que en torno al 8 de septiembre, día de la Patrona, se celebrarán actividades culturales e incluso algún evento taurino en la plaza de toros, “sin que ninguno de ellos permitan hablar de unas Ferias, pero cierto es que hay sectores muy afectados por la crisis a los que queremos ayudar”. En este sentido, el Ayuntamiento seguirá programando actividades de ocio y cultura en el marco de los programas ‘Guadalajara vive en sus plazas’ y ‘Veranos culturales de Guadalajara’.



“Sabemos que en 2021 no podría haber chupinazo, ni desfile de carrozas, ni encierros en las calles, toros de fuego, ni verbenas o conciertos masivos. No podría haber peñas como todo el mundo las entiende, como los propios peñistas las entienden, y sin peñas ya saben que para este Gobierno municipal no hay Ferias”, añadía.



La responsable de Festejos recuerda, además, que la mayoría de los municipios de nuestro entorno ya han suspendido sus fiestas “y no hay herramienta alguna que impida un efecto llamada”. Por ello, añadía, “toca ser responsables y esperar un año más, aunque en los próximos meses empezaremos ya a organizar las que serán las mejores Ferias que podamos recordar”.



En las últimas semanas, Sara Simón ha mantenido encuentros con las directivas de las peñas así como con representantes del sector económico, hostelero, la Cofradía de Nuestra Señora de la Virgen de la Antigua y otras organizaciones generalmente implicadas en la organización de la Semana Grande para conocer sus impresiones antes de tomar una decisión definitiva.