Propuestas de ocio al aire libre con 'Azuqueca Verano Cultural' y 'Viernes a la luna' para los meses de julio y agosto

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 17 de junio de 2021 , 12:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, ha anunciado este miércoles, 16 de junio, la suspensión por segundo año de las Fiestas de Septiembre. "La situación sanitaria es más esperanzadora que el año pasado, pero hay que seguir siendo muy prudentes", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "es una noticia llena de tristeza, pero también de esperanza". El primer edil ha agradecido a la Federación de Peñas Públicas de Azuqueca su "colaboración, comprensión, apoyo y, sobre todo, solidaridad y conocimiento de la ciudad" en la toma de esta decisión. Asimismo, ha señalado que "desde hoy mismo, se está trabajando en las fiestas de 2022" y ha lanzado el reto de "lograr que las carrozas de 2022 sean las mejores de la historia".



El anuncio se ha hecho público durante la presentación en el Centro de Ocio Río Henares de la agenda cultural de los meses de julio y agosto. "Queremos que en este verano en Azuqueca se celebre con calma, se comparta con seguridad y se disfrute con responsabilidad con la programación de conciertos y actuaciones para el público general, familiar y juvenil", ha avanzado. "El objetivo es volver a dinamizar la actividad cultural de la ciudad, pero también apoyar a los establecimientos e intentar salir de la situación vivida en los últimos meses". El presupuesto municipal del ejercicio 2021 contempla para fiestas 343.000 euros, incluidos 66.000 euros de subvenciones a Peñas Públicas.



Actividades en el complejo San Miguel



Según ha detallado la concejala de Desarrollo Saludable, Charo Martín, la programación se va a desarrollar en el campo número 1 del complejo San Miguel: "un espacio abierto, de más de 2.000 metros cuadrados y donde se aplicarán la medidas sanitarias vigentes". En total, se van a habilitar 116 parcelas con capacidad para 768 personas -el recinto ha llegado a albergar 4.000 personas en conciertos-: 40 parcelas para cuatro personas, 38 para seis personas y otras 38 para diez personas. En todas, se colocarán con sillas y mesas y se permitirá la movilidad de las personas. Además, habrá servicio de bar. Los precios son de 8 euros (4 personas), 12 euros (6 personas) y 20 euros (10 personas). Las entradas se pueden comprar en los cajeros ciudadanos.



Las propuestas comienzan el 2 de julio y se prolongan hasta el 14 de agosto con citas cada viernes y sábado y se agrupan en los programas municipales 'Azuqueca Verano Cultural' y 'Viernes a la Luna' (vídeo promocional). "Hay citas para todos los públicos y se incluye espectáculos, musicales infantiles, monólogos, conciertos, tributos, teatro, charangas y animación", ha repasado. "Podremos ver espectáculos que se representan en la Gran vía de Madrid a precios más asequibles", ha destacado.



Parque de atracciones



Además, durante un mes, del 25 de junio al 25 de julio, se va a instalar un parque con atracciones en el Recinto Ferial. "Con aforo limitado y las correspondientes medidas sanitarias", ha aclarado.



Juan Carlos Benito, vicepresidente de la Federación de Peñas Públicas de Azuqueca de Henares, por su parte, ha afirmado que es "una noticia triste". "El corazón nos pide celebrar las fiestas, pero la cabeza nos dice que no es sensato porque lo importante es la salud y las personas". "Somos alrededor de 2.500 peñistas y hay gente que no estará de acuerdo con la decisión que hemos tomado desde la junta directiva de la Federación, pero hay que apelar a la responsabilidad y al sentido común", ha dicho, al tiempo que remarcado que "se han mantenido numerosas reuniones para valorar la información y la situación sanitaria antes de decidir".



El acto también ha contado con la presencia de la coordinadora del Equipo de Gobierno, Susana Santiago, y de la concejala de Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo.



'Verano Cultural'



En el campo de fútbol número 1 del complejo San Miguel.



Sábado 3 de julio, 22 horas: Teatro con Sherezade y 'El origen de las 1001 noches'.



Viernes 9 de julio, 22 horas: Monólogos con Elsa Ruiz y Xavier Deltell.



Sábado 10 de julio, 22 horas: Tributo a Queen 'Remember Queen'.



Sábado 17 de julio, 22 horas: Tributo Ana Belén y Víctor Manuel.



Viernes 23 de julio, 21:30 horas: Musical infantil 'Vulkano Kids'.



Sábado 24 de julio, 22 horas: Concierto 'Film Symphony Quartet'.



Sábado 31 de julio, 21:30 horas: El musical de Coco 'Recuérdame'.



Viernes 6 de agosto, 21:30 horas: Musical infantil 'Dubbi Kids'.



Sábado 7 de agosto, 22 horas: Monólogo con Carolina Noriega 'Ángeles y demonios'.



Sábado 14 de agosto, 22 horas: Homenaje a Mocedades 'Viento del norte'.



'Viernes a la luna'



En el campo de fútbol número 1 del complejo San Miguel. "La actual situación sanitaria no permite la celebración de estas actividades en la piscina de verano, aunque, una vez finalizada la sesión, se permitirá el baño libre hasta la medianoche", ha indicado Charo Martín.



Viernes 2 de julio, 22 horas: Pablo Prieto (violín y saxofón en directo).



Viernes 16 de julio, 22 horas: Concierto de David Lafuente.



Viernes 30 de julio, 22 horas: Charanga 'El conejo de la Loles'.



Viernes 13 de agosto, 22 horas: Concierto de hip hop con Korazón Crudo, Frank T y Azeta 'Artes-Zenit'.