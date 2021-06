Fernández Vara abucheado en Mérida al defender los indultos a los presos del 'procés'

martes 15 de junio de 2021 , 20:45h

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que no le gustan los indultos a políticos encarcelados por el 'procés' catalán porque él lo pasó «muy mal» cuando ocurrieron los hechos en cuestión, aunque ha añadido que también puede «llegar a entender que se intente hacer un esfuerzo para que eso nunca más tenga que volver a suceder».



«A mí no me gustan los indultos porque yo lo pasé muy mal en aquel momento como tantos españoles y tantas españolas, porque estaban cogiendo lo que tanto queremos que es nuestro país, nuestra patria, nuestra nación y la estaban intentando trocear... Por lo tanto, el sentimiento de indignación lo comparto con tantísima gente que lo puede tener», ha espetado Vara, quien ha añadido que en todo caso «no es un problema de desear, es un problema de entender».



En este sentido, en una entrevista este martes en el programa 'Herrera en COPE', recogida por Europa Press, se ha mostrado partidario de poner «todo» lo que está al alcance de cada uno en un «proyecto común» que poder «compartir».



«No es un problema de desear, es un problema de entender... Y yo lo que digo es: ¿somos capaces de adivinar cómo podemos poner todos lo que esté a nuestro alcance en ese proyecto común que podamos compartir? Entonces, la medida (los indultos) no es que te guste... Ya digo, a mí los indultos no me pueden gustar porque yo sufrí mucho con aquello que ocurrió, pero puedo llegar a entender que se intente hacer un esfuerzo para que eso nunca más tenga que volver a suceder», ha incidido.



En este momento, tras recibir algunos abucheos por sus declaraciones desde el público presente durante la entrevista, emitida desde el Teatro Romano de Mérida, Vara ha pedido «disculpas» y «perdón» si lo que dice «no gusta». «Les pido disculpas si lo que digo no les gusta, de verdad se lo digo... Yo no digo lo que me traiga aplausos, digo lo que creo que es mejor para el país en el que van a vivir mis hijos y mis nietos», ha subrayado.