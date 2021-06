APAG y Coagral crecen en un año de pandemia en el que no dejaron de dar servicio

martes 15 de junio de 2021 , 19:11h

La sede de APAG ha acogido esta mañana la celebración de las Asambleas generales ordinarias de la Asociación y de su Sociedad Agraria de Transformación -SAT 6061 Coagral- correspondientes al Ejercicio de 2020.



Un año atípico, marcado por las restricciones y el estado de alarma a causa de la pandemia, que sin embargo ha sido bastante positivo para la Organización, ya que al ser considerada servicio esencial, no ha dejado de abrir ni un solo día.



“Hemos prestado todos nuestros servicios, tanto al ganadero como al agricultor; con muchas dificultades desde luego y quiero dar públicamente las gracias a todos nuestros empleados, por su trabajo y su implicación con esta casa”. ha señalado el presidente de APAG, Juan José Laso.



La facturación de la SAT se ha incrementado en un 13,85%, alcanzando los 38,8 millones de euros. El crecimiento ha sido en todos los sectores productivos

(Tiendas un 9,%, Cereales y graneles que ha crecido un 15,33%, debido a la buena cosecha de la campaña anterior y la sección Servicios que crece un 28,9%)



En su informe el presidente, ha destacado las dos líneas de trabajo primordiales de APAG: su función reivindicativa y la función de asesoramiento y de transmisión de conocimientos a todos nuestros socios.



También se ha hablado de la próxima Reforma de la PAC, “en la que nos jugamos todo” reivindicando que “los mal llamados Ecoesquemas, deberían ser Agroesquemas y preocuparse por hacer que los agricultores seamos más competitivos, rentables y sostenibles en nuestras explotaciones, porque nosotros no somos jardineros, sino que producimos alimentos, que nunca nadie lo olvide”, ha señalado el presidente de APAG.



En cuanto a Coagral, ha reivindicado “la importancia y la función de nuestra SAT en nuestra provincia, que ayuda a mejorar a la competencia en defensa de los agricultores, además de ser garantía de cobro y de honradez en todas nuestras acciones comerciales; sin olvidar que la SAT es de todos nuestros socios de APAG, es vuestra”, ha señalado Laso.



Respecto al Plan estratégico para 2021, entre otros proyectos el gerente de la SAT Antonio Torres, ha destacado la nueva fábrica de piensos en Yunquera de Henares, que es una inversión muy importante y una mayor presencia en algunas comarcas de la provincia.



RECONOCIMIENTOS

Al cierre de las Asambleas se han llevado a cabo varios reconocimientos. En concreto al expresidente de APAG durante 35 años, Antonio Zahonero, que ha sido nombrado hoy presidente honorífico de APAG, (cargo que ya ocupó el primer presidente -Manuel Portillo-, ya fallecido)

Zahonero ha recogido emocionado el galardón deseando “que APAG siga adelante, cumpliendo siempre ese fin social de dar servicio a los agricultores y ganaderos”.



Angel García, -36 años secretario general de APAG y 30 años gerente de Coagral, ha sido nombrado primer socio honorífico de APAG. García ha agradecido al nuevo presidente y su equipo este reconocimiento y ha hecho un repaso por la historia de APAG desde sus inicios, nombrando en este recorrido a las personas, que son las que han hecho posible esta obra y ha querido dedicar este homenaje a su mujer.



Los dos homenajeados han recibido una escultura de Juan Carlos Fuentes Dosdados que representa una espiga en dos planos con una esfera dorada simbolizando el sol y todos sus aspectos positivos.



Pilar Manzano Garcia, funcionaria de la Delegación Provincial de Agricultura, recientemente jubilada ha recibido una placa en agradecimiento a su trabajo a favor de los agricultores y ganaderos de Guadalajara. Manzano ha declarado que “no he hecho nada extraordinario, sólo lo que creía que tenía que hacer en cada momento, por eso agradezco mucho más este reconocimiento”.

